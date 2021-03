Mike Flanagan commence la production de ‘The Midnight Club’

Mike Flanagan se maintient comme l’un des cinéastes les plus actifs que la plateforme de Netflix. Après avoir publié l’année dernière le nouvel opus de sa série d’anthologies « La hantise« Et culminer avec le tournage de »Messe de minuit« , Le réalisateur a confirmé à travers les réseaux sociaux qu’il avait déjà commencé le tournage d’une autre série télévisée, qui sera également exclusive au service des grands »N».

Flanagan a annoncé via Twitter que la production de « Le club de minuit», Adaptation du roman d’horreur pour la jeunesse publié en 1994 par Christopher Pike, a commencé. Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie estimée, on soupçonne que sa première pourrait avoir lieu plus tard cette année.

Le roman de Brochet A lieu dans Rotterdam Domicile, un hospice où des jeunes en phase terminale viennent mourir dans la paix et la tranquillité. Cinq d’entre eux forment un lien d’amitié dans lequel chaque minuit ils se rencontrent pour raconter des histoires effrayantes. Ils ont conclu un pacte particulier: le premier à mourir, fera tout son possible pour revenir de l’au-delà et contacter les autres.

Flanagan avouerait être intéressé à faire une adaptation de cette histoire depuis qu’il était adolescent, se sentant honoré de pouvoir réaliser l’un de ses rêves les plus profonds et de présenter le travail de son auteur à une nouvelle génération de jeunes, confirmant aux fans de même que la série reprendra de nombreux éléments de ses autres livres.

Plus tôt cette année, il a été confirmé parmi ses acteurs à Heather Langenkamp. C’est un nom important pour les amateurs de films d’horreur. L’actrice était chargée de jouer Nancy Thompson, l’un des protagonistes de la saga « Freddy« , Considéré comme le »Scream Queen par excellence».

Flanagan a prouvé qu’il était une voix douée dans l’horreur contemporaine. En plus de « Maison de la colline« Y »Manoir Bly » dans Netflix, le réalisateur a fait « Le jeu de Gerald« Y »Docteur sommeil», Les deux adaptations cinématographiques au travail de Stephen King, en plus de recevoir une reconnaissance pour son film original « Oculus».