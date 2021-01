Mike Evans subit une blessure au genou sans contact lors de la finale de la saison de Bucs

Mike Evans a subi une blessure sans contact lors du dernier match des Bucs de la saison régulière.

Le receveur étoile des Buccaneers de Tampa Bay, Mike Evans, a subi une blessure sans contact éprouvante lors de la victoire 44-27 de l’équipe contre les Falcons d’Atlanta, dimanche. Mike Ehrmann / Alors qu’il tentait un touché dans la zone des buts, Evans s’est effondré à la fin de son parcours et a boité hors du terrain. Il a été transporté au vestiaire peu de temps après. L’équipe attend toujours les résultats de l’IRM. « Je pense que la vie dans le stade en a vraiment été aspirée », a déclaré le receveur Chris Godwin. « Et je pense que c’est vraiment là que vous voyez vraiment à quel point Mike est important pour cette équipe, cette organisation et cette ville. » Tom Brady a parlé de la blessure d’Evans et de son importance pour l’équipe après le match: C’est toujours difficile de voir des gars sortir. [I’m] fier de lui pour tout ce qu’il a vécu cette année et ce qu’il a enduré. C’est un record incroyable à avoir. Robustesse, fiabilité, pas évidemment [only] compétence, mais l’attitude joue un grand facteur dans ces choses. J’adore jouer avec le gars, alors quand il est sorti, d’autres gars se sont vraiment mobilisés et ont fait un tas de jeux. Malgré une chute précoce, Evans était toujours en mesure d’atteindre 1000 verges de réception cette saison, faisant de lui le premier joueur de la NFL à le faire au cours de ses sept premières saisons dans la ligue. Il n’y a pas de calendrier à son retour, et les éliminatoires commencent le week-end prochain. [Via]