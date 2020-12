Mike et Natalie de ’90 Day Fiancé ‘sont-ils toujours ensemble?

Saison 8 de la télé-réalité à succès de TLC, Fiancé de 90 jours, créé le 6 décembre, et les fans ne peuvent déjà pas en avoir assez des couples lors de la dernière saison!

Alors que les téléspectateurs ont été présentés à quatre nouveaux couples lors de l’ouverture de la saison, dont Amira et Andrew, Stephanie et Ryan, Brandon et Julia, et Yara et Jovi, les fans reconnaîtront probablement des visages familiers cette saison, comme Mike et Natalie.

Mike et Natalie sont apparus dans la saison 7 de Fiancé de 90 jours, et les fans du monde entier sont ravis de continuer à regarder leur relation se dérouler dans la série cette saison.

Même si la dernière saison de Fiancé de 90 jours vient de commencer, les fans se posent déjà la même question:

Mike et Natalie sont-ils de Fiancé de 90 jours encore ensemble?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la relation de Mike et Natalie, y compris comment ils se sont rencontrés, leur histoire qui a conduit à son arrivée aux États-Unis et l’état actuel de leur relation.

Qui est Mike?

TLC nous dit que Mike est originaire de l’État de Washington et qu’il est très proche de son meilleur ami Matt.

Matt a épousé une ressortissante ukrainienne nommée Svetlana – aucun mot sur la façon dont ils se sont rencontrés – et Mike pensait que leur relation ressemblait à celle qu’il voulait imiter.

Il a commencé à penser que ce dont il avait besoin était une femme ukrainienne, comme si l’Ukraine était un grand magasin qui vendait des épouses de haute qualité ou quelque chose comme ça.

Il a demandé de l’aide à Matt et Svetlana, et ils ont décidé de présenter Mike à Natalie, la meilleure amie de la ville natale de Svetlana.

Qui est Natalie?

En plus d’être amie avec Svetlana et qu’elle a 36 ans, nous savons qu’elle est religieuse, qu’elle vient d’Ukraine et qu’elle fréquente régulièrement l’église.

Mike a proposé leur deuxième rencontre à Paris.

Une fois que Svetlana et Matt ont présenté Mike et Natalie en ligne, ils se sont entendus et ont commencé à discuter régulièrement.

Après un certain temps, Mike a réservé un vol pour l’Ukraine afin qu’ils puissent se rencontrer en personne. Une fois arrivé là-bas, il savait qu’elle était la femme avec laquelle il voulait partager le reste de sa vie.

Pour leur deuxième rencontre, ce couple a décidé d’opter pour une romance classique et de passer du temps à Paris.

Pendant qu’ils étaient là, Mike a posé la question au sommet de la tour Eiffel.

Ils ont leur juste part de problèmes, comme les autres couples de la série.

Bien que la relation de Mike et Natalie semblait aller bien, ils avaient leurs propres problèmes, tout comme les autres couples de la série.

Lors de la saison 7 de la série, ils ont eu une pléthore d’arguments qui ont amené Natalie à rendre sa bague de fiançailles à Mike.

Sur le S7 tell-all, Natalie a également affirmé que Mike l’avait trompée, ce qui avait entraîné un énorme hoquet dans leur relation, comme on pouvait s’y attendre.

Cependant, à partir de la bande-annonce de la saison 8, il semble que leur relation soit de retour.

Mike et Natalie sont-ils mariés?

Certains médias ont rapporté que Mike et Natalie sont déjà mariés et se sont mariés dans son État d’origine, Washington, en mars 2020.

Et si vous regardez Instagram pour essayer de déterminer l’état actuel de la relation du couple – bonne chance, car Instagram de Natalie est composé de clichés de modélisation d’elle-même et Mike ne figure sur aucune photo.

Les fans ne sont pas convaincus que leur relation durera.

Drame, drame, drame!

Les fans ne sont pas convaincus que la relation entre Mike et Natalie durera, et certains ne savent pas pourquoi ils se sont remis ensemble en premier lieu.

« Je pensais que Mike et Natalie nous [sic] terminé, » un fan a tweeté. « Elle n’aimait pas qu’il soit athée, et elle ne pouvait pas dire qu’elle l’aimait, mais les voici. Je suppose que 90 Day avait besoin de membres de la distribution, et Mike avait besoin d’argent pour payer ses dettes. Cela ne semble pas sincère. moi. »

Un autre utilisateur de Twitter a fait écho à ce sentiment en écrivant: « Pourquoi Mike et Natalie essaient-ils même de faire fonctionner les choses?! Ils n’ont rien en commun. »

Alors que Mike et Natalie seraient déjà mariés, nous devrons nous connecter pour voir leur voyage vers l’autel se dérouler – et si le couple est vraiment toujours ensemble.

Nouveaux épisodes de Fiancé de 90 jours diffusé sur TLC le dimanche à 20 h HE.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.