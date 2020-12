Mike Epps annonce la mort de sa mère dans un message IG sincère

Mike Epps a révélé que sa mère est décédée avec un nouveau message sur Instagram.

Le comédien Mike Epps a annoncé le décès de sa mère sur Instagram, dimanche, avec un message sincère. Brad Barket / «Reposez-vous au paradis maman», a écrit Epps dans la légende. « Merci pour toutes les leçons et la vie c’est toi-même tu t’es battu dur bébé à cause de toi je n’arrêterai jamais de me battre dans cette chose appelée la vie elle aimait ses enfants et sa famille et nous avons passé de bons moments avec elle ce n’est pas un au revoir c’est un nous vous verra plus tard. « Epps n’a pas révélé de cause de décès ni donné de détails supplémentaires. «Je suis vraiment désolé Mike», a commenté Nia Long. «Nous prions pour vous et votre famille. Je t’aime. » Le comédien a récemment partagé une photo de lui-même avec sa mère lors de son mariage. Epps a déclaré que c’était l’un des plus grands moments de sa vie. « L’un des plus grands moments de ma vie a été mon mariage avec les chuchotements chantant à ma mère et ma femme. Ps J’ai vu l’un des chuchotements dans l’oreille de ma mère », a-t-il écrit. Epps travaille actuellement aux côtés de Jay-Z en tant que producteur exécutif sur le prochain thriller de Netflix Quarante acres, qui est basé sur le roman du même nom de Dwayne Alexander Smith. [Via]