Mike Colter dit qu’il reviendrait en tant que Luke Cage pour le MCU

L’acteur Mike Colterqui a joué luc cage dans la série Netflix du même nom de 2015 à 2018, il a assuré que bien qu’on ne lui ait pas proposé de revenir avec son personnage dans l’univers cinématographique de merveilleest prêt à revenir en tant que Luke Cage dans un futur projet.

Dans une interview, Colter a déclaré qu’il ne pensait pas beaucoup à la possibilité de revenir au personnage. « C’est une de ces choses qui sont dans le rétroviseur en ce moment », a-t-il déclaré. « Si je reçois un appel d’une manière ou d’une autre, ma carte de danse est pleine. »

Cependant, il a précisé qu’il aimait le rôle et qu’il serait prêt à revenir si son emploi du temps le permettait. « Mais si je reçois un appel, quelque chose se passe, super. J’ai passé un bon moment », a-t-il déclaré.

De plus, Colter a déclaré que cela ne le dérangerait pas si Marvel choisissait un autre acteur pour jouer Luke Cage dans le MCU. « Je suis plus qu’heureux de laisser quelqu’un d’autre assumer ce rôle ou ce rôle », a-t-il déclaré. « Ce personnage vivra longtemps. Les fans auront ce personnage d’une manière ou d’une autre pour le reste de leur vie, et je suis heureux d’avoir fait partie de cela pour ces gars-là. »

Colter est apparu pour la première fois en tant que Luke Cage sur Netflix »Jessica Jones » avant de passer deux saisons en solo avec son émission »Marvel’s Luke Cage » qui s’est terminée en 2018. Colter a repris le rôle à nouveau pour la série »The Defenders », où il a joué avec Kristen Ritter, cox charlie Oui Finn Jones.

Alors que l’avenir de Luke Cage est encore incertain, Daredevil a déjà rejoint le MCU, Cox revenant pour un camée en tant que Matt Murdock dans « Spider-Man: No Way Home ». À partir de là, Cox est revenu en tant que Daredevil dans quelques épisodes de la série à succès. Disney+ » She-Hulk: Attorney at Law » et participera à l’avenir à » Daredevil: Born Again », une nouvelle série qui sortira en 2024.

Les saisons 1 et 2 de » Luke Cage » étaient disponibles en streaming sur Netflix avant que l’émission ne passe à Disney +. » Daredevil » a été la première des émissions de Netflix et Marvel, arrivée sur le service de streaming en 2015 avant les séries » Jessica Jones » » Luke Cage » et » Iron Fist » suivies. ‘. En 2018, Iron Fist a été le premier de ces spectacles à être annulé.