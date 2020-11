MiHoYo nous montre la bande-annonce de Tartaglia de Genshin Impact

Des lances à eau, des arcs et une personnalité unique se rencontrent dans la bande-annonce de Tartaglia de Genshin Impact que nous présente MiHoYo.

Curieusement, ici, dans la salle de rédaction coupable, Genshin Impact frappe toujours fort. Il y a encore des larmes pour ne pas avoir Diulc, mais bon, il va falloir se contenter … ou parier sur de nouvelles proies. Et est-ce que les bannières avec de nouveaux personnages continuent à venir. A cette occasion, en avant-première, on peut voir le Remorque Genshin Impact Tartaglia.

Non, ce n’est pas n’importe quel type de dessert, même si j’aurais aimé que ce soit le cas. Ce nouveau personnage remplit parfaitement l’archétype du « cute boy » de l’anime, avec une bonne plante, mais cela pour l’heure de la vérité … il vaut mieux ne pas l’avoir contre lui, coupable. La vérité est que nous ne pouvons pas dire que le design n’est pas cool, même si nous y allons ou non dépendra de l’utilité réelle qu’il a. Nous ne voudrons pas nous marquer un Ambre.

Comme on peut le voir, son élément semble être l’eau, avec la constellation de la baleine. En revanche, son arme est ce qui nous laisse le plus confus, puisque nous le voyons à la fois manier un arc (on suppose que pour des attaques spéciales) puis brandir quelques lances à eau qu’ils doivent ouvrir dans un canal qui fait plaisir. Tartaglia arrive sur Genshin Impact avec le patch 1.1 le 11 novembre.