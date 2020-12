Miguel Herrán a regretté d’avoir raconté l’anecdote sur la maison hantée

Miguel Herran, Rio dans La Casa de Papel, surprend généralement chaque fois qu’il parle publiquement et dans les dernières heures il l’a fait à nouveau: Il a raconté une expérience paranormale dans une maison hantée de sa ville. L’histoire a eu un impact énorme et a généré conséquences sérieuses qui a atteint l’acteur. L’Espagnol n’est pas resté silencieux et a regretté d’avoir révélé l’anecdote. Qu’est-ce qui s’est passé?

Mercredi dernier, l’interprète a assisté au célèbre programme « La fourmilière » pour promouvoir son nouveau film appelé Jusqu’au ciel et dans une interview amusante, ils lui ont demandé de partager une expérience surnaturelle qui s’est produite. Herrán a accepté et détaillé les événements horribles qu’il a traversés à El Castaño Oscuro, une maison de son quartier avec des histoires de fantômes.

L'histoire du jeune homme de 24 ans a laissé tout le monde figé, y compris sa partenaire Carolina Yuste, qui a écouté avec tension. C'était si fort que le célèbre voleur de Netflix a assuré qu'il ne revenait plus sur ce site. Le sujet semblait s'arrêter là, mais hier l'acteur Il a partagé une histoire sur Instagram pour exprimer sa colère face à ce qui est arrivé à la maison.







Miguel Herrán, désolé pour l’anecdote de la maison hantée

«Beaucoup de gens me posent des questions sur la maison dont j’ai parlé à El Hormiguero. Je n’ai plus besoin de leur dire quoi que ce soit, beaucoup de gens sont entrés et la maison n’est pas ce qu’elle était, ils ont des portes cassées, le placard et tout c’était curieux « , a commencé sur son compte qui compte plus de 13,7 millions de followers.

L’interprète de Rio a regretté ce qui s’était passé et a exprimé son intention de changer d’attitude lors des interviews. « Je me sens coupable, je doute que je partage les sites et les histoires que je connais à nouveau », Il a conclu attristé par la situation qui a déclenché la destruction de la maison hantée.