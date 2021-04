Miguel Bosé fête ses 65 ans à son pire

Miguel Bosé fête ses 65 ans au Mexique étant l’un des rares artistes capables de garder sa carrière dans la mémoire collective. Musicien, auteur-compositeur-interprète et acteur, il est né à Panama City le 3 avril 1956, mais il est également de nationalité espagnole, italienne et colombienne.

Fils de la légendaire actrice italienne Lucía Bosé et du torero espagnol Luis Miguel Dominguín, Miguel Bosé Il est également le filleul du cinéaste Luchino Visconti. Il a grandi dans un environnement entouré d’art et de culture, ses décisions artistiques étaient donc à imaginer. Elle a étudié au Lycée Français de Madrid et, au début des années 1970, elle a pris des cours de danse à Londres.

Miguel Bosé est l’un des artistes les plus reconnus. Photo: (Getty)



En 1973, l’interprète se plonge pleinement dans la musique promue par l’espagnol Camilo Sesto et en 1977, il signe son premier contrat avec CBS. Cette même année, son premier album voit le jour et sa chanson Linda le conduit à une renommée internationale, s’imposant comme l’un des premiers artistes de masse.

Mais, en plus d’être musicien, Miguel Bosé il possède également des prouesses d’acteur incomparables. À l’âge de 16 ans, le réalisateur italien Duccio Tessari lui donne son premier rôle pour faire ses débuts au cinéma et en 1973 il participe à Vera, un conte cruel. Et, en 1976, son premier rôle principal dans Portrait de famille d’Antonio Giménez – Rico est arrivé.

Miguel Bosé a travaillé sur 15 films. Photo: (IMDB)



Miguel Bosé vendu 30 millions de disques, sorti 20 albums studio et a travaillé sur 15 films pendant près de 45 ans de carrière. Il a un Latin Grammy, deux Ondas Awards, un International Music Award et une pochette de disque peinte par Andy Warhol.

« Nous sommes dans un monde où l’expérience, l’âge et le passage du temps semblent être un handicap au lieu de se conformer à l’excellence», A lancé le multiforme lorsque son nom n’était pas marqué par des tragédies. En 2020, ses apparitions sur Instagram avec des commentaires de déni sur la pandémie ont remis en question son activisme politique bien connu.

Miguel Bosé a été durement interrogé en 2020. Photo: (Getty)



L’année dernière, en plus, il n’avait d’autre choix que de suspendre toutes ses tournées car, comme tout chanteur, Miguel Bosé il souffrait également de blocages viraux. Et, jusqu’à présent, il n’est pas revenu pour donner un spectacle en direct et ne semble pas avoir prévu de retourner en Espagne pour que ses enfants, Tadeo et Diego, retrouvent ses frères, Telmo et Ivo, qui vivent avec Nacho Palau.

C’est qu’en novembre 2020, le sculpteur et désormais l’ex-partenaire de Bosé ont lancé un procès pour qu’il reconnaisse à égalité l’appartenance des quatre mineurs. La décision du tribunal ne s’est pas déroulée comme convenu et les Palaos ont perdu la première bataille, mais de la même manière, le Valencien a fait appel pour obtenir ce qu’il avait prévu.

A tel point que, pour cet anniversaire Miguel Bosé il est seul avec les deux jumeaux qui vivent avec lui. Les deux autres doivent le saluer à distance jusqu’à ce qu’il retourne enfin en Espagne. Le 24 juillet, il se produira à Marbella, lors de récitals Starlite, mais cette fois sans la présence de sa mère, décédée le 23 mars des suites de COVID.