« Mighty Morphin Power Rangers » sur Netflix : date de sortie, acteurs de retour et ce que l’on sait

Power Rangers puissants de Morphin est l’une des premières les plus attendues à la télévision mondiale en 2023. C’est une émission spéciale pour le 30e anniversaire de la première apparition de les Power Rangers toujours valablesun groupe de héros qui ont une place privilégiée dans la culture populaire malgré le passage du temps. Il devrait apparaître sur Netflix cette année.

L’émission a été diffusée pour la première fois le 28 août 1993. sur Fox Kids. La production télévisuelle a eu un impact immédiat sur le public et a généré un phénomène unique au sein des programmes télévisés de l’époque.

La power rangers de première générationbasé sur la fiction japonaise série super sentaiont vécu une aventure de trois saisons et 145 chapitres jusqu’au 27 novembre 1955, date à laquelle ils ont cédé la place à un autre groupe de défenseurs de la planète.

La franchise a eu plus de 20 versions tout au long de ces trois décennies et les Power Rangers des originaux sont apparus sporadiquement au cours de certaines saisons de la nouvelle série. Maintenant, les premiers héros auront un programme spécial et nous vous dirons les détails derrière le spectacle.

Les premiers Power Rangers à la télévision (Photo : Saban International)

QUE SAIT-ON DE « MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS : UNE FOIS ET TOUJOURS » ?

« Mighty Morphin Power Rangers: Une fois et toujours » c’est un spécial pour les 30 ans de la première apparition des Power Rangers originaux à la télévision en 1993. Le projet a été glissé en 2021 et, l’année suivante, officialisé à Hasbro Pulse Con.

L’intrigue de ce spectacle unique a les Power Rangers classiques se tournant pour affronter un ennemi du passé, selon ce que l’équipe responsable de l’histoire a raconté dans Entertainment Weekly. Ce sera un coup direct sur la nostalgie.

LES ACTEURS QUI REVIENDRONT POUR « MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS »

Jusqu’en janvier 2023, dans le spécial de Power Rangers puissants de Morphinont confirmé la participation de David Yost et Walter Emanuel Jonesles acteurs des Blue et Black Power Rangers, qui ont été les premiers à relever le défi.

Qui ne reviendra pas dans la franchise est Amy Jo Johnsonle Power Ranger rose et Jason David Frank, le souvenir du Green Power Ranger, décédé en 2022 à l’âge de 49 ans. On ne sait pas encore si sa place sera prise par un autre acteur ou s’il recevra un autre type d’hommage dans le spécial.

Tandis que Barbara Goodson et Richard Steven Horvitz ils reviendront en tant que personnages inoubliables de Rita Repulsa et Alpha 5, respectivement. Le reste du casting est le suivant :

Johnny Yong Bosch comme Adam Park

Karan Ashley comme Aïcha Campbell

Steve Cardenas comme Rocky DeSantos

Catherine Sutherland comme Katherine « Kat » Hillard

Charlie Kersh dans le rôle de Minh, la fille du Ranger jaune Trini

David Yost a joué Billy Cranston, le Blue Ranger dans « Mighty Morphin Power Rangers » (Photo : Saban International/David Yost/Instagram)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS » ?

la spéciale de Power Rangers puissants de Morphin a comme date de sortie officielle sur Netflix le 19 avril 2023pour le 30e anniversaire du lancement du programme télévisé qui a marqué à plusieurs reprises les téléspectateurs du monde entier.