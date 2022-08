Mighty Express Saison 7 Épisode 7 Date de sortie, Compte à rebours, Spoilers

de nombreuses personnes de différentes parties du monde recherchent la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 7 de Mighty Express. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails possibles, les fans de cette série recherchent à ce sujet sur Internet. Donc, pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations possibles sur la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 7 de Mighty Express. ci-dessous dans l’article, vous saurez également où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

Il s’agit d’une série télévisée canadienne pour enfants animée par CGI et cette série a été créée par Keith Chapman. Le nom de sa société de production est Spin Master Entertainment. Son premier épisode est sorti le 22 septembre 2020 et après la sortie, ces séries deviennent très populaires non seulement au Canada mais aussi dans de nombreuses autres régions comme les États-Unis.

L’intrigue de cette série se déroule dans une ville nommée Tracksville, une ville située dans une réalité où vivent des adultes humains. Cette ville est connue pour sa spécialité car ses enfants dirigent le train dans différentes régions appelées trains Mighty Express. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette animation, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 7 de Mighty Express. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Mighty Express Saison 7 Épisode 7 Date de sortie

Dans ce paragraphe, nous allons parler de la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 7 de Mighty Express. Dans la saison 7 il n’y a que 6 épisodes et pour le prochain épisode de la série, il faudra attendre la date donnée. Ici, nous vous suggérons à tous de rester connectés avec cette page car s’il y aura une mise à jour sur ses prochains épisodes, nous partagerons tous les détails ici.

Liste des épisodes de la saison 7 de Mighty Express

Voici la liste complète des épisodes de la saison 7. Alors jetez un œil ci-dessous.

Mighty Express : Ohé les trains pirates !

Les tracas du château de Nate ; Temps de baignoire

le grand braquage de l’enjoliveur ; Pied Piper Brock

le pouce vert de Red ; Peinture Pandémonium

Pistes courtes Partie 1

Pistes courtes partie 2

Où diffuser Mighty Express?

Si vous voulez vraiment regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment. Comme nous le savons, Netflix est une plate-forme multimédia payante et vous pouvez diffuser de nombreuses autres séries et films après en avoir acheté l’abonnement.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 7 de Mighty Express, sa plateforme de streaming, la liste des épisodes et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 7 de Mighty Express, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

