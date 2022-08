Mieux vaut appeler Saul Props pour frapper le bloc d’enchères après la finale de la série

Vous aurez bientôt votre chance de posséder un morceau de l’histoire de la télévision avec des accessoires utilisés à l’écran de Tu ferais mieux d’appeler Saul mis à frapper le bloc d’enchères. Le 15 août, Tu ferais mieux d’appeler Saul diffusera la finale de sa série, mettant fin à l’histoire qui a commencé dans sa série mère Breaking Bad. Alors que la franchise touche à sa fin, les pouvoirs en place vendent aux enchères bon nombre des accessoires les plus remarquables de la série, d’une cloche utilisée par Hector Salamanca (Mark Margolis) à la tasse du 2e plus grand avocat au monde donnée à Jimmy (Bob Odenkirk) par Kim (Rhéa Seehorn).

Certains des autres articles mis aux enchères incluent la bouteille d’eau Davis & Main de Saul Goodman et la cravate qu’il portait dans l’épisode acclamé « Bagman » ; le journal de Charles McGill et sa couverture spatiale usagée ; L’uniforme Los Pollos Hermanos de Gus Fring (Giancarlo Esposito); Sweat-shirt Jimmy’s Law School de l’Université des Samoa américaines; un téléphone graveur Saul Goodman; L’uniforme, le panneau et la tasse à café du préposé au stationnement de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks); les accessoires du restaurant Los Pollos Hermanos ; bottes à tête de mort portées par Marco Salamanca (Luis Moncada); la bouteille de tequila Zafiro de Jimmy avec bouchon ; et le trophée de Werner Ziegler (Rainer Bock) retrouvé chez lui par Lalo Salamanca (Tony Dalton).

Organisées par Propstore Auction, les enchères débuteront le 18 août 2022 et dureront jusqu’au 1er septembre 2022. Sony Pictures Television reversera une partie des bénéfices à la Ligue d’assistance d’Albuquerque et à l’ABQ Mutual Aid of the Southwest Organizing Project, deux organisations caritatives de la ville du Nouveau-Mexique où la série a été tournée. Les façons positives dont Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul ont été récemment reconnus par l’érection de statues en bronze de Walter White et Jesse Pinkman.

Better Call Saul met fin à l’histoire de Saul Goodman

Dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul, la série préquelle a été liée à son prédécesseur de manière majeure en montrant une autre perspective sur le moment où Saul Goodman (Bob Odenkirk) rencontre Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul). Cranston et Paul sont apparus dans la série, reprenant leur Breaking Bad rôles, et il pourrait y avoir d’autres apparitions à venir avant la fin de la saison. Cela pourrait être la fin de la franchise telle que nous la connaissons et il n’y a actuellement aucun plan pour de nouvelles retombées.

Pour les fans qui ne sont pas tout à fait prêts à dire au revoir à ce monde, la bonne nouvelle est que la porte restera ouverte pour plus à venir. Les cuivres du réseau AMC veulent avoir une autre retombée, et ce n’est pas une surprise, vu le succès obtenu par Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul. En fin de compte, il faudra se résumer à Tu ferais mieux d’appeler Saul les créateurs Vince Gilligan et Peter Gould de décider s’ils veulent faire un autre spectacle dans cet univers, car pour l’instant, les deux se concentrent sur des projets distincts.

« Je peux vous dire que si je pouvais faire quelque chose pour encourager Vince et Peter à continuer dans cet univers, je le ferais », a déclaré Dan McDermott, directeur des studios AMC, à Variety. « Je pense que vous devriez demander LEURmais la porte est toujours ouverte et j’attends avec impatience le jour où mon téléphone sonnera et Vince, Peter ou nos amis de Sony appelleront pour dire : « Hé, je pense que nous avons un autre spectacle dans cet univers. »

Les deux derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul arrivera le lundi soir sur AMC et AMC+.