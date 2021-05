Mieux que Spotify: ce nouvel abonnement Apple Music arrive-t-il? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple continue de développer son service de streaming musical Apple Music. Ensuite, la société introduirait bientôt un nouvel abonnement avec une qualité audio bien meilleure et devançant ainsi son grand concurrent Spotify.

De plus en plus de preuves indiquent qu’Apple introduira un nouvel abonnement pour son service de streaming musical Apple Music. Comme le rapportait la page MacRumors il y a quelques jours en référence à YouTuber Luke Miani, Apple devrait présenter le nouvel abonnement dans un communiqué de presse le 18 mai 2021. Une mise à niveau de l’adhésion devrait alors permettre le streaming de fichiers audio hi-fi dans un format sans perte et ainsi délivrer un son bien meilleur que la compression actuelle.

affichage









Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M Boost 40 Go Double caméra 12 MP (Objectif ultra grand angle et grand angle)

Écran Liquid Retina HD (Diagonale de 15,5 cm avec technologie IPS)

Volume de données LTE de 40 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 51,99 €

39,99 au magasin

Apple Music pour les audiophiles: les frais d’abonnement devraient rester les mêmes

En outre, le portail rapporte que bien qu’Apple introduise une autre fonctionnalité pour l’abonnement Apple Music avec une qualité audio supérieure, étonnamment, le prix n’augmentera pas (9,99 € aux États-Unis). La manière exacte dont le nouvel abonnement sera intégré dans la structure existante n’est pas encore claire. Apple propose actuellement un abonnement étudiant, individuel et familial dans ce pays.

En analysant un fichier APK bêta de la version Android d’Apple Music, 9to5Google a au moins découvert que la société Cupertino incorporerait une option simple attendue dans l’application. En conséquence, les utilisateurs peuvent alors choisir entre une option pour une qualité supérieure ou pour une consommation de données réduite.

Les informations découvertes indiquent également qu’une distinction est également faite entre « audio sans perte » et « haute résolution sans perte » dans les fichiers. Vraisemblablement, vous ne pourrez proposer qu’une sélection limitée de chansons de la meilleure qualité possible. Après le récent rachat du service de streaming hi-fi « Tidal », Apple semble désormais intégrer le catalogue dans sa propre gamme de musique.

On ne sait pas encore exactement quand la nouvelle option sera disponible. Apple pourrait prendre une longueur d’avance sur son grand concurrent Spotify.

Apple probablement plus rapide que Spotify

Le concurrent Spotify a annoncé dans un communiqué de presse en février 2021 qu’il souhaiterait proposer des chansons de meilleure qualité audio pour le streaming avec «Spotify HiFi». Le fournisseur ne révèle pas exactement quand vous voulez commencer. Seulement «plus tard cette année» est mentionné comme période. On ne sait pas non plus encore quels pays appartiennent aux «marchés sélectionnés» sur lesquels la fonction doit être introduite. Avec une annonce demain et un démarrage opportun, Apple pourrait donc prendre une longueur d’avance sur la concurrence et offrir une meilleure expérience musicale en déplacement.









accord

Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M Boost 40 Go mensuel / 24 mois: 51,99 €

39,99 au magasin