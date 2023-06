« Mieux que prévu »: voici comment les fans de One Piece réagissent au teaser d’action en direct de la série Netflix

HP E-Series E14 G4 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Blanc

Profitez d'un affichage net (en intérieur et en extérieur) avec cet écran 400 nits ultra-lumineux et antireflet. Admirez sa définition parfaite, dans les pièces sombres comme en lumière directe.Améliorez votre confort visuel et votre productivité sur votre ordinateur portable, grâce à un moniteur Full HD léger (620 g maximum) d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm.Travaillez sans interruption, avec ce moniteur doté d'un connecteur indirect de 65 W, qui vous permet de le connecter au port USB-C de votre ordinateur portable tout en le rechargeant à partir de son bloc d'alimentation. Un moniteur nomade prêt à l'action, quelle que soit la luminosité<br/>Doublez votre productivité grâce au moniteur portable HP E14 G4.<br/>Retirez-le de sa housse de protection, fixez-le sur son pied et connectez-le au moyen d'un simple câble USB-C.<sup>[1]</sup> Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle, en intérieur comme en extérieur. - Offre exclusivement réservée aux professionnels