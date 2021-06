Mieux que la série Marvel ? Les premières réactions de Sweet Tooth

Netflix et DC Comics se sont associés pour rivaliser avec Marvel et Disney + avec la première d’une nouvelle série produite par Robert Downey Jr. Dent sucrée arrivé sur le quai ce vendredi et est déjà un succès mondial grâce à son histoire émouvante. Les premières réactions sont très complémentaires et ils ont même généré des comparaisons avec les productions MCU. Vue!

« Un conte de fées post-apocalyptique qui suit les aventures uniques de Gus, un garçon mi-cerf, mi-humain et un vagabond solitaire dans un monde dévasté », est le synopsis officiel de cette version qui compte huit épisodes dans sa première saison. La série a été créée par Jim Mickle et est basé sur la bande dessinée du même nom par Jeff Lemire.







Les premiers avis sont positifs et les agences de notation n’ont pas enregistré de bonnes notes. BDIM lui a donné un 8,1 sur 10, Métacritique mettre un 78 Oui Tomates pourries lui a décerné rien de moins qu’un 97% d’approbation. Pour Espinof c’est une série « assez agréable et confortable », tandis que pour les cadres c’est « un conte de fées dystopique étonnamment beau ».

Bien qu’il ait été comparé à la série Marvel pour être né d’une bande dessinée, la vérité est que Sweet Tooth n’est pas une histoire de super-hérosmais un complot de science-fiction àsitué dans un monde post-apocalyptiqueou que, sans le vouloir, il a de nombreux clins d’œil à la crise sanitaire actuelle due à la pandémie de coronavirus.

Les distinctions ont également atteint son protagoniste, Conversation chrétienne. Ce garçon de 11 ans qui fait déjà partie des révélations de 2021, était connu pour avoir joué Jasper Sheff dans le film dramatique Beautiful Boy de 2018. Désormais tout le monde est tombé amoureux de son Gus, son personnage de la nouvelle série Netflix.

Réactions et mèmes après la première de Sweet Tooth sur Netflix