Mieux que Dark Wish ? la série Netflix qui teste la fidélité et le plaisir

pas de spoilers

Avec seulement six épisodes, Netflix a lancé une production qui testera la façon dont les liens de couple sont perçus. C’est une fiction italienne réalisée par Andrea Molaioli.

La série a été créée en février.

Il y a quelque temps, Netflix a ajouté à sa plateforme une histoire idéale pour ceux qui aiment les productions vouées à montrer les faiblesses charnelles des êtres humains. sombre désir, qui comptait plus de 30 épisodes, s’est penché sur ce qu’était le mariage d’un professeur d’université qui entre en échec lorsqu’elle commence à tomber amoureuse d’un homme beaucoup plus jeune qu’elle. Maintenant, la plateforme a apporté une nouvelle série pour ceux qui ont déjà atteint leur fin et doivent continuer à regarder ce type d’histoire.

Après ce qui est fait dans suburra, andrea molayoli a entrepris un nouveau projet intitulé fidélité. C’est une histoire qui se déroule à Milan, en Italie, et qui en seulement six courts épisodes (certains qui durent même moins de 40 minutes), raconte les complications subies par un couple qui, malgré une grande connexion Physiquement et sexuellement, elle est ne pas passer par le meilleur moment quand il s’agit de jalousie.

Les protagonistes de fidélité ils sont Marguerite et Carlo, un couple qui est constamment mis à l’épreuve par l’environnement pour voir jusqu’à quel point il est capable de maintenir son lien sans trahir la personne avec qui il partage la vie. tandis que dans la vie de Marguerite apparaît une kinésiologue qui la fera douter de tout, dans celui avec Carlo sera un étudiant (quelque chose de similaire à ce qui a été vu dans sombre désir), celle qui lui fait tout remettre en question.

Le premier opus est désormais disponible sur Netflix et vous pouvez le voir de bout en bout, puis débattre avec vos amis ou, peut-être, avec votre partenaire. Bien que les liens monogames (en particulier hétérosexuels) soient encore « normaux », de plus en plus de couples sont incités à essayer d’autres types de relations, comme les relations polyamoureuses ou ouvertes, et cela s’est déjà vu dans le monde de la télévision, avec des séries comme Élite, éducation sexuelle ou euphorie. Qu’est-ce que tu penses?

Suburra, le précédent projet de Molaioli

Si vous avez fini de regarder fidélité et vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Andréa Molaioilivous pouvez le faire sans partir Netflix. La plateforme a suburra, une série de trois saisons diffusées entre 2017 et 2020, et raconte l’histoire d’une ville proche de Rome où les trois pouvoirs se disputent l’ordre de la ville : la mafia, les politiciens corrompus par le contexte, et le Vatican. Au Tomates pourries Il a un taux d’approbation de 91 %, qu’attendez-vous pour le voir ?

