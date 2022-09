Mieux que Bridgerton : les 3 meilleures séries d’époque sorties du streaming

Bridgerton est l’une des séries les plus emblématiques et les plus importantes de Netflix. Son arrivée sur la plateforme, en 2020, a été un succès qui a surpris des millions de personnes à travers le monde. C’est parce que non seulement il y avait une grande histoire dramatique, mais c’était aussi un affichage de production sans précédent. Créé par Shonda Rhimes et basé sur les livres de Julia Quinn Cette bande a fait tellement sensation qu’elle a fini par devenir l’une des préférées du géant du streaming.

De plus, pour la même raison, Bridgerton Elle a déjà été renouvelée pour une troisième et une quatrième saison.. Après avoir vu que, comme la première, la deuxième édition faisait fureur, la production n’a pas hésité et la série reviendra avec une nouvelle histoire. En effet, les acteurs sont déjà en train de créer leur troisième volet, déjà très attendu par les fans. C’est qu’à cette occasion, Colin et Pénélope Ils seront les protagonistes.

Cependant, il convient de noter qu’au-delà Bridgerton Il a généralement une intrigue impressionnante et une mise en scène hors pair, ce n’est pas la seule fiction d’époque. De plus, la réalité est qu’il existe trois séries qui sont considérées par beaucoup comme de meilleures créations que celles de Shonda Rhimes.

Les 3 meilleures séries d’époque que le streaming a laissées

3. Downton Abbey :

Ce drame d’époque a un total de six saisons qui sont disponibles sur Amazon Prime Vidéo. La série a été créée à l’origine en 2010, mais elle a provoqué un tel émoi, en particulier en ce qui concerne le streaming, qu’elle a dépassé les attentes. En effet, son histoire, son cadre et sa caractérisation étaient surprenants pour l’année de sa première sortie.

Synopsis du spoiler : La série commence en 1912 racontant l’histoire d’une communauté compliquée. Downton Abbey a été, pendant des générations, la maison de la famille aristocratique Crawley, mais aussi l’endroit où leurs serviteurs vivent, élaborent leurs plans et rêvent. Certains d’entre eux sont fidèles à la famille, tandis que d’autres cherchent d’autres directions, aiment ou vivent simplement une aventure. Mais, la grande différence est que ceux d’en bas connaissent de nombreux secrets de ceux d’en haut, alors qu’ils en connaissent en réalité très peu.

2.Outlander :

C’est l’une des histoires d’amour, dramatiques et d’époque les plus impressionnantes de ces derniers temps. créé à travers Starz en 2014, il a déjà six saisons disponibles et travaille non seulement sur une septième, mais il aura également une préquelle. Protagonisée par Sam Heughan et Caitriona Balfecette bande est toujours la préférée de milliers de personnes et est disponible à la fois sur Star + et Netflix.

Synopsis du spoiler : Claire Randall, infirmière des années 1940, est mariée à Frank Randall avec qui elle décide de se rendre en Ecosse pour leur lune de miel. Elle y est traînée, mystérieusement, jusqu’en 1743 où elle se jette dans un monde inconnu, voyant sa propre vie menacée. Mais là, elle rencontre Jamie Fraser, un jeune guerrier écossais chevaleresque et romantique que Claire est forcée d’épouser, commençant ainsi un triangle passionné entre deux hommes très différents et d’époques très différentes.

1.La couronne :

Cette fiction est non seulement l’une des plus controversées sur Netflix, mais c’est aussi l’une des créations les plus singulières de la plateforme. Basé sur la vie d’Elizabeth II, la reine d’Angleterre, et de sa famille, La Couronne a montré un affichage de production jamais vu auparavant. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est considérée comme l’une des fictions d’époque les plus incroyables du streaming.

Synopsis du spoiler : The Crown, avec un total de quatre saisons et deux en cours, suit l’histoire d’Elizabeth II, l’actuelle reine d’Angleterre. De son arrivée au trône, en passant par ses meilleurs et ses pires règnes, la fiction raconte toute l’histoire, sans aucune hésitation sur ce qui s’est passé tout au long de sa vie. À leur tour, les membres de sa famille sont également un élément fondamental de ce drame d’époque.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂