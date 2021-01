Mieux que Breaking Bad: les notes incroyables de Shingeki no Kyojin sur IMDb

‘Shingeki no Kyojin’ est l’une des meilleures séries animées du moment et traverse actuellement sa quatrième et dernière saison, qui clôturera cette belle histoire suivie par des millions de fans. Dimanche dernier, l’épisode 7 est arrivé, qui a non seulement laissé de grands moments et des indices sur ce qui pourrait se passer dans le futur, mais il est également devenu un record.

Selon les rapports du site Web IMDb, le septième chapitre, appelé ‘Asalto’ a une note de 10 sur 10 sur la page avec plus de 30000 votes. C’était quelque chose qui allait se passer, car les deux épisodes précédents, «Declaration of War» et «Titan Warhammer», sont à 9,9 / 10.

De cette manière, ‘Agression’ correspondait à la marque qui appartenait jusqu’à présent à un autre chapitre: «Ozymandias» de Breaking Bad. Alors que IMDb considère que les notes de 9,9 comptent pour un 10, la vérité est que l’anime et la série mettant en vedette Bryan Cranston ont le nombre maximum.

Les notes S4 de ‘Attack on Titan’ sur IMDb sont absurdes Ep. 1 – 9.4

Ep. 2 – 8,8

Ep. 3 – 9.4

Ep. 4 – 9,1

Ep. 5 – 9,9

Ep. 6 – 9,9

Ep. 7 – 10 La série a 7 Eps. noté 9,9+ tandis que « GoT » et « Breaking Bad » ont 7 combinés pic.twitter.com/9Af8IL7LNy – Fandom (@getFANDOM)

28 janvier 2021





Aussi, grâce à ce 10, ‘Shingeki no Kyojin’ devient la série avec les notes les plus élevées de 9,9 ou plus dans toute l’histoire du site, dépassant largement les grandes séries contemporaines, telles que ‘Le Trône de Fer’ et ‘Breaking Bad’, Quoi ils ajoutent 7 aussi, mais combinés les uns aux autres.

La vérité est que ces chiffres pourraient augmenter dans les semaines à venir lorsque les nouveaux épisodes arriveront, car Ce sera la fin de l’histoire et personne ne la manquera, encore moins ces téléspectateurs qui ont accompagné l’anime depuis le début.