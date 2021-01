Miele AirControl: le purificateur d’air assure un climat de salle blanche

L’air pur est plus important que jamais. Miele en est également conscient et lance le Miele AirControl, son premier purificateur d’air, qui déclare la guerre aux virus, bactéries et autres substances nocives.

Ouvrir les fenêtres et les aérer régulièrement est utile et nécessaire pour assurer un climat intérieur sain. Cela devrait être encore plus facile avec le Miele AirControl. Selon le fabricant, le purificateur d’air filtre tout l’air ambiant six fois par heure.

Cinq filtres pour un air pur

Cinq filtres, situés à l’intérieur du purificateur d’air, devraient «rendre inoffensifs plus de 99,9995% de toutes les matières en suspension, virus, bactéries et champignons». Après un pré-filtre et un filtre fin, il y a un filtre haute performance H14-HEPA qui capte également les dernières particules.

De plus, le Miele AirControl utilise son ThermoControl pour chauffer l’air qui traverse le filtre HEPA à environ 70 degrés. Cela détruit les agents pathogènes potentiels et empêche l’accumulation d’humidité. Les deux derniers filtres sont constitués d’un charbon actif et d’un post-filtre.

Il y a cinq filtres à l’intérieur du Miele AirControl, dont l’un est un filtre HEPA haute performance.

Miele AirControl pour les grandes et petites pièces

Le purificateur d’air Miele est disponible pour trois tailles de pièces différentes: 45, 80 ou 200 mètres carrés. Ils conviennent donc à la maison, à la salle de classe ou même à l’espace commercial.

Avec une empreinte de 50 sur 50 centimètres pour le modèle de taille moyenne et une hauteur de 127 centimètres, le purificateur d’air ne prend pas trop de place et peut facilement être placé dans un coin de la pièce.

Quand le nettoyage est-il effectué?

Le Miele AirControl dispose également d’un capteur qui mesure la teneur en oxygène dans la pièce. La concentration peut être lue directement sur l’écran et le nettoyage peut être lancé. En mode automatique, le purificateur d’air le régule lui-même.

Le Miele AirControl est disponible à partir de 2790 euros, mais les trois modèles peuvent également être loués à partir de 50 euros par mois.