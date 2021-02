Miel chaud: comment faire et utiliser le condiment sucré et épicé

Il n’y a rien de tel que la combinaison d’épicé et de sucré. Vous pouvez transformer même le plat le plus basique en ajoutant ces deux éléments. Et ces dernières années, nous avons trouvé le conduit parfait et simple: le miel chaud. Cette explosion de douceur naturelle combinée à la piqûre du poivre semble fonctionner dans presque tous les contextes. Il peut alléger les articles plus lourds comme la pizza ou le poulet frit ou servir de bonbon dans un dessert ou un cocktail.

La popularité du miel chaud a commencé au début des années 2000 lorsque Mike Kurtz est tombé sur une pizzeria au Brésil qui proposait des pots de miel avec des poivrons immergés. Il a commencé à faire sa propre version et, en 2010, il travaillait dans la célèbre pizzeria Paulie Gee’s de New York et embouteillait ses produits de miel chauds sous le nom de Mike’s Hot Honey.

La décennie suivante a vu une augmentation abrupte de l’utilisation du miel chaud, provenant d’une liste croissante de pizzerias, bars, restaurants et glaciers. D’autres marques se sont également lancées dans le jeu du miel chaud et maintenant n’importe qui à travers le pays peut acheter l’original (ou extra chaud) Mike’s ou d’autres marques new-yorkaises comme Bushwick Kitchen’s Bees Knees, qui se décline en saveurs supplémentaires comme le miel salé et le miel de citron. Puisque le miel chaud est si populaire sur les biscuits et le poulet frit, les marques du Sud sont également entrées dans le jeu, comme la sauce piquante à l’argile rouge de Charleston, qui en fait une version « chaude » et « chaude chaude ».

Le miel chaud est généralement juste du miel, des poivrons épicés et un peu de vinaigre.

Le miel chaud est un produit d’une simplicité trompeuse: il s’agit généralement de miel, de poivrons épicés et d’un peu de vinaigre. L’allégeance à une marque ou à l’autre concerne à la fois le miel et les poivrons ayant beaucoup de spécificité dans leur terroir. L’endroit et la façon dont un miel est produit, ainsi que la race spécifique de poivre, peuvent créer des différences significatives dans le profil de saveur d’un miel chaud particulier. C’est pourquoi chaque marque qui apparaît a son propre public, tout comme la dévotion à la myriade de sauces piquantes locales que nous avons vues surgir ces dernières années.

Mais cela rend également le miel chaud incroyablement facile à préparer à la maison. Vous pouvez certainement infuser des poivrons dans votre miel, mais le moyen le plus simple de s’y prendre est de trouver un miel que vous aimez et de le combiner avec une sauce piquante que vous aimez. C’est aussi simple que cela. Vous pouvez en faire une version peu coûteuse avec le miel et la sauce piquante de votre épicerie de base, ou vous pouvez parcourir votre marché de producteurs locaux pour trouver un miel artisanal assorti à votre sauce piquante en petit lot dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous pouvez ajouter un peu de vinaigre. Vous pouvez ajouter un peu de sel. Vous pouvez utiliser de la sriracha ou du gochujang pour ajouter encore plus de saveur.

Le miel chaud est incroyablement facile à préparer à la maison.

Mais la recette de base elle-même n’est qu’une merveille à deux ingrédients. Pour chaque 1/4 tasse de miel, ajoutez au moins deux cuillères à café de sauce piquante. Remuez-le et vous aurez votre propre miel chaud. Utilisez tout cela dans le moment ou versez-le dans une bouteille – je préfère utiliser les dernières cuillères à café de ma sauce piquante en ajoutant du miel dans la bouteille, puis j’ai la bouteille parfaite prête à l’emploi pour mon miel chaud.

Ensuite, le ciel est la limite de la façon dont vous l’utilisez. Ajoutez-le à une vinaigrette pour donner un peu de piquant à votre salade ennuyeuse. Combinez-le avec une sauce barbecue et versez-le sur vos viandes préférées. Mettez-en un peu dans votre café ou thé glacé pour donner encore plus de peps à votre démarche. Versez-le dans votre pain avant de faire du fromage grillé. Mélangez-y des légumes-racines avant de les rôtir. Ajoutez-le comme condiment épicé pour une assiette de fromages. Remplacez votre sirop par du pain doré ou des crêpes. Versez-le sur du granola ou de la crème glacée pour l’avoir à toute heure du jour ou de la nuit.

Mais alors que le miel chaud peut élever presque tout, un élément les dépasse tous: le poulet frit. Nous aimons depuis longtemps le combo poulet frit et gaufres sucrées et salées, et le poulet chaud est un aliment de base du Sud. En utilisant du miel chaud, vous pouvez obtenir le meilleur des deux mondes.

Alors, faites votre propre miel chaud et combinez-le avec son accord parfait – vous ne mangerez plus jamais de poulet frit sans ce délicieux filet.