Midsommar : la curieuse histoire d’un de ses acteurs

Le film réalisé par Ari Aster est sorti en 2019 et est disponible dans le catalogue Netflix pour l’Amérique latine.

© IMDbAu milieu de l’été.

L’industrie du cinéma est souvent très toxique et nocive pour les enfants qui promettent de devenir de grandes stars de cinéma. Hollywood. Ce fut le cas pour l’une des figures de milieu de l’étéle film réalisé par Ari Aster en 2019, qui mettait en vedette des acteurs tels que Florence Pugh et Will Poulterqui est actuellement disponible dans le catalogue de Netflix pour toute l’Amérique latine. Parmi les acteurs, il y a un interprète avec une curieuse histoire.

Il s’agit de Björn Andresenun acteur qui a actuellement 67 ans et qui a su se faire considérer « le plus beau jeune homme du monde ». L’artiste s’est imposé comme une icône du monde du cinéma après avoir joué dans mort à venisele film de 1971 réalisé par Lucino Visconti. Là, il a dû interpréter Tadziomais sa beauté physique est devenue un obstacle qui l’a vite laissé derrière lui.

Quand est-ce que mort à venise, Björn Andresen Il n’avait que 15 ans et avait un avenir plus que prometteur. Bientôt, tout fut oublié pour lui, dont la flamme s’éteignit. Un poste de @Guirc_007 où l’histoire de cet artiste a été relancée grâce à son passage dans mi-mommaireen 2019. Là, il avait un rôle sans lignes de dialogue mais dont on se souvenait beaucoup.

Dans milieu de l’été, Björn Andresen il a joué l’un des anciens de la ville en Suède qui décide de se sacrifier pendant les festivités et se jette d’une falaise avec une femme plus âgée. Selon certaines versions, le réalisateur Ari Aster Il a dû travailler dur non seulement pour retrouver les allées et venues de cet artiste né à Stockholm dans les années 1950, mais aussi pour le convaincre de le rejoindre.

+Le documentaire sur Björn Andresen

Si vous voulez en savoir un peu plus sur l’histoire de Björn Andresenvous pouvez le faire à partir du documentaire 2021 réalisé par Kristina Lindstrom et Kristian Petri. Il raconte comment le parcours de l’acteur suédois est passé d’un parfait inconnu à une star absolue grâce au film de Lucino Visconti. Vous pouvez voir la production d’une heure et demie avec des sous-titres en espagnol dans Youtube.

