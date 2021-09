Midnight Suns de Marvel explique comment il se joue dans les premières séquences de gameplay

Le développeur de XCOM, Firaxis Games, a partagé aujourd’hui le premier aperçu public du gameplay de Midnight Suns de Marvel avant son lancement en mars 2022, détaillant ce que ce sera de se battre aux côtés des super-héros de l’univers de la bande dessinée. En bref, il ne joue pas vraiment comme les titres tactiques pour lesquels le studio est connu. À la place, vous sélectionnerez des cartes aléatoires dans un jeu, puis activerez leurs capacités, tout cela est expliqué dans la vidéo de gameplay de six minutes intégrée ci-dessus.

Les batailles se déroulent en équipes de trois et le nouveau super-héros connu sous le nom de Hunter sera toujours à vos côtés. Elle peut être entièrement personnalisée (cosmétiquement et avec de nouvelles compétences et capacités), mais offre également une perspective en dehors des affrontements avec ceux qui veulent abattre le groupe de travail des super-héros. Lorsque vous ne vous battez pas, vous pourrez explorer une zone centrale appelée l’abbaye. Ici, vous pouvez interagir avec d’autres personnages, sélectionner des options de dialogue et renforcer vos liens avec eux afin de débloquer de nouveaux pouvoirs à utiliser au combat. Vous pouvez également acquérir de nouvelles capacités pour vous-même à la base susmentionnée.

