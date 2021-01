«  Midnight Sky  » s’annonce comme l’un des films les plus populaires de Netflix

Avec l’arrivée de la pandémie par le coronavirus, il 2020 signifiait une année de consolidation pour les plateformes de diffusion comme la préférence numéro un pour la consommation de matériel audiovisuel, finissant par déplacer les théâtres une fois pour toutes après avoir été contraints de fermer leurs portes.

Le mois de décembre Aussi, a vu la première du nouveau film science fiction Protagonisée par George Clooney, 'Le ciel de minuit', étant l'un des grands titres de contenu original de Netflix, et qui a atteint un nombre inattendu de reproductions.







Selon un message de Twitter de Netflix, ruban ‘Le ciel de minuit’ a dépassé 72 millions de vues au cours de sa première semaine, ce qui signifie que bien plus de personnes l’auraient vu. Être un tiers du total des abonnés actifs de la plate-forme.

«72 millions de ménages passent leurs vacances à explorer l’humanité et le cosmos avec George Clooney … Le ciel de minuit devrait être l’un des films les plus populaires de Netflix de toute l’histoire dans ses 28 premiers jours ».

31 décembre 2020





‘Le ciel de minuit’ il a été publié en dernier 23 décembre, et suit un scientifique sur une planète terre mourante, joué par George Clooney, qui a également réalisé le film et une équipe d’astronautes à bord du Navire éther dirigé par le personnage qui joue Félicité Jones, au volant d’un navire porteur d’espoir pour un second départ.