‘Midnight Sky’: George Clooney présente sa vision de la fin du monde sur Netflix avec un film qui ne répond pas à son ambition

L’année 2020 a été très prolifique en matière de films pour Netflix, puisqu’en plus de tous les titres qu’il avait prévu de sortir, il a également pu en mettre la main sur certains tels que « Enola Holmes » ou « The Chicago 7 trial » que dans des conditions normales nous aurions vu dans notre cinéma le plus proche. Bien sûr, tout ce qui commence est terminé et la plateforme a accordé à « Midnight Sky » le privilège d’être sa dernière grande première de film de l’année, où il arrive ce mercredi 23 décembre.

Adaptation d’un roman de Lily Brooks-Dalton, ‘Midnight Sky’ est le premier film de science-fiction réalisé par George Clooney, qui donne également vie au principal protagoniste de la fonction. Il y présente une vision de la fin du monde plus calme que d’habitude dans ce type de film, mais, malheureusement, il ne finit pas de savoir exprimer les idées les plus stimulantes que contient l’histoire.

Une catastrophe retardée

‘Midnight sky’ nous emmène à un scénario post-apocalyptique dans lequel ce qui compte n’est pas tant la façon dont ce cataclysme a détruit la Terre et ses habitants que ce petit halo d’espoir dans lequel un scientifique peut faire savoir aux membres d’un vaisseau spatial qu’il n’y a pas d’espoir pour notre planète avant qu’ils atterrissent et sont voués au même sort que le reste de l’humanité.

Tout cela le mènela tristesse vole au-dessus de ‘Midnight Sky’ à tout moment, quelque chose qui conduit Clooney à miser sur un rythme plus tranquille, presque contemplatif dans certaines phases du film, pour que le spectateur comprenne mieux les motivations des personnages et ce qui les amène à prendre une série de décisions essentielles tant pour leur propre avenir comme pour les autres.

La partie négative de cela est que ce que « Midnight Sky » dit se sent entre la routine et le prévisible dans de nombreux moments, donc pour compenser, il était nécessaire une poussée supplémentaire, soit de la mise en scène, soit des interprétations, qui ne vient jamais. à paraître en entier. Il est vrai que le film nous invite à réfléchir sur certaines des problématiques qu’il aborde, mais cela arrive parce que ce sont des idées suffisamment stimulantes a priori et pas tant pour ce que le scénario de Mark L. Smith fait avec eux.

Dans les récoltes de personne

Il est vrai que les images donnent une certaine force à ce que le récit propose, surtout dans ces promenades dans l’espace impeccables où il est clair que le gros budget – on estime qu’il a coûté 100 millions de dollars – a été utilisé correctement, également très bien au niveau formel avec ce qui a été vu précédemment. Allons-y, ce ne sont pas des moments de pur plaisir visuel.

Ce qui ne fonctionne pas si bien, c’est le voyage émotionnel des personnages, donnant un certain sens de la routine alors qu’en réalité ils recherchent une certaine intensité du presque contemplatif. Dans la partie de l’histoire qui se déroule sur Terre, c’est quelque chose qui est moins perçu par la remarquable performance de Clooney lui-même, mais à bord du navire, personne ne peut briller.

Cela conduit le film à être dans un no man’s land pour la plupart de ses séquences.. Réalisé avec solvabilité mais avec un contenu qui ne vous accroche pas, même s’il est juste de reconnaître qu’il est plus satisfaisant émotionnellement, atteignant également une conclusion cohérente avec ce qui a été vu jusqu’alors.

En bref

«Midnight Sky» propose des thèmes intéressants, est très élaboré sur le plan technique et Clooney se démarque davantage dans son rôle d’acteur que de réalisateur. Malheureusement, il est moins profond que prévu et plus conventionnel que souhaitable.