Midnight Run 2 se déroule avec Robert De Niro et Regina Hall

Un nouveau Course de minuit Le film se passe avec la star originale Robert De Niro qui revient pour servir de producteur. Ayesha Carr (Brooklyn neuf-neuf) a été utilisé par Universal pour écrire le scénario du nouveau film, bien que les détails de l’histoire n’aient pas été divulgués, comme si et comment ce nouvel opus pourrait être lié au premier Course de minuit. Regina Hall a également rejoint le projet pour diriger la distribution, mais aucun autre membre de la distribution n’a encore été annoncé.

Robert De Niro produit Midnight Run 2 aux côtés de Jane Rosenthal pour Tribeca. Jesse Collins produira également via Jesse Collins Entertainment, tout comme Regina Hall via sa bannière RH Negative. Berry Welsh est producteur exécutif. Sara Scott supervisera la suite d’Universal. Bien qu’il ne soit pas clair si De Niro a également l’intention de reprendre le rôle de Jack Walsh dans le nouveau film, cela semble probable, étant donné qu’il est déjà impliqué et que cela s’appelle une « suite ».

L’original Course de minuit a été réalisé par Martin Brest (Flic de Beverly Hills) et écrit par George Gallo (Vaincre). De même que Robert de niro, le film mettait en vedette Charles Grodin, Yaphet Kotto, John Ashton, Dennis Farina et Joe Pantoliano. Il suit un chasseur de primes débraillé qui a cinq jours pour amener un escroc capricieux de New York à Los Angeles, et ce n’est pas une tâche facile. Le film a été un grand succès, marquant auprès des critiques et au box-office.

En raison du succès de ce premier film, Universal Television s’est efforcé de poursuivre la franchise sur le petit écran dans les années 1990. Christopher McDonald a repris le rôle du chasseur de primes Jack Walsh dans un trio de téléfilms – Une autre course de minuit, Course de minuit, et Course de minuit pour ta vie – qui ont tous été diffusés en 1994. Ils n’ont pas été aussi bien reçus que ce film original, car aussi bon acteur que puisse être McDonald, il était difficile pour le public d’accepter un nouvel acteur remplaçant De Niro.

Universal n’avait toujours pas renoncé à faire plus avec Course de minuit avec diverses tentatives ultérieures pour faire revivre la marque. Une autre suite de film a langui dans l’enfer du développement pendant des décennies, bien qu’à un moment donné au début des années 2010, Timothy Dowling ait embarqué pour écrire un scénario pour un nouveau Course de minuit suite. Ce projet inachevé aurait ramené De Niro dans le rôle de Jack Walsh pour être associé à un « jeune feuille comique ».

Salle Régina, qui dirige le Course de minuit suite, stars de la série comique Showtime Lundi noir et la série dramatique Hulu Neuf parfaits inconnus. Elle est également apparue dans d’autres émissions comme Peu sûr, Noirâtre, Les vrais maris d’Hollywood, et Allié McBeal. L’actrice est également bien connue pour son rôle dans Film d’horeur série et plus récemment joué dans Dernières nouvelles dans le comté de Yuba avec Allison Janney, Mila Kunis, Awkwafina, Wanda Sykes et Ellen Barkin.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Course de minuit 2 (ou Course de minuit 5 si on compte les téléfilms). Si vous souhaitez visionner le film original en attendant, il est actuellement diffusé gratuitement sur Peacock. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.