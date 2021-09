« Midnight Mass »: date de sortie sur Netflix, bande-annonce, histoire, acteurs, personnages et tout

Créé et réalisé par Mike Flanagan, qui a déjà travaillé sur « The Curse of Hill House » et « The Curse of Bly Manor », « Midnight Mass » est une série d’horreur surnaturelle de Netflix qui se concentre sur une communauté insulaire isolée qui connaît des événements surnaturels après l’arrivée d’un mystérieux prêtre.

La production de la fiction avec Zach Gilford, Kate Siegel et Hamish Linklater devait initialement commencer en mars 2020, mais a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Enfin, il a commencé le 17 août 2020 à Vancouver, au Canada, et s’est terminé le 15 décembre de la même année.

« Messe de minuit« Aura sept épisodes et seul Flanagan sera en charge de la réalisation, de l’écriture et de la production. «Je vais l’admettre maintenant. Messe de minuit c’est mon projet préféré à ce jour », a-t-il partagé.

HISTOIRE DE « MASSE DE MINUIT »

Au « Messe de minuit« Crockett Island, une petite communauté insulaire isolée, commence à vivre des événements miraculeux et des présages terrifiants après l’arrivée d’un jeune prêtre mystérieux et charismatique.

De son côté, le créateur et réalisateur a déclaré : « En tant qu’ancien enfant de chœur qui s’apprête à fêter trois ans de sobriété, il n’est pas difficile de voir pourquoi c’est quelque chose de si personnel. Les idées à la base de cette série me terrifient profondément. Il y a des ténèbres sur l’île Crockett. C’est en partie surnaturel, mais le plus terrifiant est né de la nature humaine. Il n’est pas difficile de voir l’obscurité qui anime cette histoire dans notre propre monde, malheureusement.

Mais cette série parle d’autre chose aussi… La foi en elle-même. L’un des plus grands mystères de la nature humaine. Comment même dans l’obscurité, dans les pires moments, en l’absence de lumière (et d’espoir) nous continuons à chanter. J’espère que vous apprécierez notre chanson ».

BANDE-ANNONCE DE « MASSE DE MINUIT »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MASSE DE MINUIT »

Certains d’entre eux ont été travaillés par Mike Flanagan dans « La malédiction de Hill House » et « La malédiction de Bly Manor”.

Zach Gilford dans le rôle de Riley Flynn

Kate Siegel dans le rôle d’Erin Greene

Hamish Linklater en tant que père Paul

Annabeth Gish dans le rôle du Dr Sarah Gunning

Michael Trucco comme Wade

Samantha Sloyan dans le rôle de Bev Keane

Henry Thomas dans le rôle d’Ed Flynn

Rahul Abburi dans le rôle d’Ali Hassan

Crystal Balint dans le rôle de Dolly

Matt Biedel dans le rôle de Sturge

Alex Essoé

Rahul Kohli dans le rôle du shérif Hassan

Kristin Lehman dans le rôle d’Annie Flynn

Robert Longstreet dans le rôle de Joe Collie

Igby Rigney dans le rôle de Warren Flynn

Annarah Cymone dans le rôle de Leeza

Louis Oliver comme Ooker

Mike Flanagan est le réalisateur, scénariste et producteur de « Midnight Mass » (Photo : Netflix)

QUAND LE LANCEMENT DE « MIDNIGHT MASS » SUR NETFLIX?

« Messe de minuit« Sera en première le vendredi 24 septembre prochain à Netflix.