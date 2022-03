« Midnight at the Pera Palace »: fin expliquée de la série turque Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le livre de Charles King intitulé « Midnight at the Pera Palace: The Birth of Modern Istanbul », « Minuit au Pera Palace » (« Midnight at the Pera Palace » en anglais et « Pera Palas’ta Gece Yarisi » dans sa langue d’origine) est une série turque de Netflix avec Hazal Kaya.

La fiction créée par Emre Sahin, Kelly McPherson et Sam Anzel suit une jeune journaliste nommée Esra, qui après avoir séjourné dans un hôtel historique d’Istanbul se rend en 1919 grâce à une mystérieuse clé. A cette époque, l’environnement socio-politique de la Turquie subit de nombreux changements après la Première Guerre mondiale, alors Esra s’implique dans des intrigues politiques.

Le concierge actuel de Pera Palace, Ahmet, essaie d’empêcher Esra de modifier le cours de l’histoire, mais il est un peu en retard et reste coincé à cette époque. Après le meurtre de Peride, la femme qui empêche la mort du général Mustafa Kemal, Esra se fait passer pour cette femme pour arranger les choses, mais finit par attirer l’attention de Halit et George.

Esra arrive en 1919 et rencontre Halit au Pera Palace (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « MINUIT AU PALAIS DE PERA » ?

Après avoir trouvé le journal de Peride dans la chambre de Fahrettin, Ahmet informe Esra du plan sinistre de George pour Istanbul, alors les protagonistes de «Minuit au Pera Palace» a entrepris d’empêcher la mort de Mustafa Kemal et de découvrir le mystère des clés et du voyage dans le temps.

Esra croit initialement que Halit a assassiné Peride sur les ordres de George, mais découvre bientôt que Halit se tient en fait aux côtés du général anglais pour protéger l’homme qui changera l’histoire de la Turquie.

Pendant ce temps, Ahmet discute avec Dimitri, l’homme qui sait tout sur les clés, et apprend l’existence de « la porte de la vérité », un lieu qui permet de voyager à tout moment, mais à un coût très élevé : jamais on n’y va retour ou le rendre complètement fou.

Lorsque Halit est gravement blessé, il est révélé qu’il est le père d’Ahmet, qui a voyagé dans le futur après un événement tragique et n’a plus jamais utilisé les clés. Grâce à Esra voyageant dans le temps, Halit parvient à se sauver, mais cela a aussi des conséquences, puisque, en 1917, Halit et Esra se rencontrent et tombent amoureux.

Enfin, une bague trouvée près du corps de Peride les conduit à Sonya, qui est amoureuse de Halit et sera la mère d’Ahmet. Bien qu’elle travaille au palais de Pera en tant que servante, Sonya est une princesse russe qui a tout perdu. Pour retrouver son statut, elle devient l’espionne de George et accepte d’assassiner Esra.

Halit et Esra sont tombées amoureuses bien qu’elles soient d’époques différentes et tout ce que cela implique (Photo : Midnight at the Pera Palace/Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « MINUIT AU PALAIS DE PERA » ?

Grâce à la bague de Sonya, Ahmet découvre que lorsque sa mère était enceinte, elle a traversé la porte de la vérité pour assassiner Peride et ne pas perdre Halit. Après avoir empêché la mort d’Esra, ils interrogent la femme russe et découvrent les plans de George.

Pour arrêter le complot, ils se tournent vers Resat et ensemble, ils parviennent à se débarrasser de la bombe qui se trouvait sur le bateau de Mustafa Kemal. Ils ont sauvé un homme qui obtiendra l’indépendance de son pays, mais ils ont encore besoin de revenir à leur époque.

Après avoir dit au revoir à la fille de Halit et Peride, qui s’avère être la grand-mère d’Esra, ils entreprennent de revenir, cependant, George essaie de les tuer, alors ils utilisent la clé pour s’échapper et arrivent en 1995, où ils trouvent un bébé portant un clé et la photo d’Eleni.

Apparemment, il s’agit d’Esra, qui doit trouver la porte de la vérité et sauver sa mère. Que se passera-t-il dans la deuxième saison de « Minuit au Pera Palace” ?