« Midnight at the Pera Palace », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Après le succès relatif du « Club Istanbul », Netflix continue de parier sur les séries turques et présente « Midnight at the Pera Palace » (« Midnight at the Pera Palace » en anglais et « Pera Palas’ta Gece Yarisi » dans sa langue d’origine), mettant en vedette Hazal Kaya et créé par Elif Usman avec la direction d’Emre Şahin.

Il s’agit d’une adaptation du livre primé de Charles King, « Midnight at the Pera Palace : The Birth of Modern Istanbul », et raconte l’histoire de la jeune journaliste Esra, qui, après avoir passé une nuit dans un hôtel historique d’Istanbul , voyage de manière inattendue dans le passé et doit arrêter un complot qui pourrait changer le destin de la Turquie moderne.

Les huit épisodes de la première saison de « Minuit au Pera Palace» sont disponibles en Netflix seulement depuis le jeudi 3 mars 2022, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà un deuxième versement.

« MIDNIGHT AT THE PERA PALACE », AURA-T-IL UNE SAISON 2 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série turque, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est possible que l’histoire d’Esra et de son compagnon de voyage temporaire Ahmet se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

Dans le dernier épisode de « Minuit au Pera Palace», tandis que Sonya trouve une clé pour changer le passé, Esra affronte Resat et élabore un plan pour révéler l’intention de George et arrêter une conspiration plus vaste.

Par conséquent, une deuxième saison pourrait montrer les conséquences du nouveau voyage dans le temps, ce qu’Esra et Ahmet vont faire pour trouver « le portail de la vérité » et découvrir ce qui est vraiment arrivé à Eleni.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur un éventuel deuxième volet, la route est prête à approfondir ce qui se passera avec les protagonistes de « Minuit au Pera Palace”.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Qu’adviendra-t-il d’Esra et d’Ahmet dans la deuxième saison de « Midnight at the Pera Palace » ? (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA PREMIÈRE DE LA SAISON 2 DE « MIDNIGHT AT THE PERA PALACE » ?

Oui Netflix renouvelle »Minuit au Pera Palace » pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés dans le courant de la premier trimestre 2023.