Midjungard est un bagarreur multijoueur inspiré de Tolkien qui se dirige vers l’accès anticipé à Steam

Un bagarreur PVP unique a commencé à faire surface comme l’annonce de Plus Infinity Studios Midjungard dirigé vers Vapeur Accès anticipé. Ce titre place les joueurs dans une aventure de hack and slash 3 contre 3 qui mêlera l’histoire des Vikings et la mythologie de Tolkien. Il s’agit d’une rencontre unique et sauvage qui mettra à l’épreuve les compétences, le dévouement et plus encore des joueurs à chaque round de combat.

Plongez dans un monde magnifique et sauvage en incarnant plusieurs classes de personnages. Chaque équipe cherche sur la carte des avantages avant de se battre les unes contre les autres. C’est une expérience de combat unique qui inclura éventuellement une rencontre PVE, mais pour le moment, le jeu est strictement une expérience PVP.

Entrez dans une arène PVP et PVE pleine de détails exquis, de design de niveau et d’un bel éclairage. C’est une expérience passionnante alors que les joueurs s’affrontent dans un bagarreur unique aux proportions épiques. Le jeu combine ses superbes graphismes avec des combats à grande vitesse qui sont uniques à sa conception.

Entrez dans un monde brumeux préhistorique où d’étranges créatures errent et où la mythologie s’élève. Voyagez à travers un monde légendaire mêlant Midgard, la mythologie viking et la cosmologie JRR Tolkien. C’est une terre très détaillée de fantaisie et de détails historiques.

Le jeu est joué par six joueurs répartis sur deux équipes qui entrent au pays de la magie et du mystère. Ils doivent se battre en mode PvP et gagner des points en tuant des ennemis. Bien que la réapparition soit autorisée, le jeu expire environ 15 minutes et l’équipe avec le plus de points l’emporte.

Les joueurs choisissent entre trois classes jouables, chacune avec ses propres forces et faiblesses. Le paladin porte une armure d’étude avec une épée et un bouclier, la chasseresse a un arc et une précision mortelle, et l’homme-bête délivre des coups fatals avec une longue hache puissante. Ensemble, ils peuvent tout affronter s’ils sont correctement coordonnés.

Regardez vers le ciel pour une balise qui pointe vers l’Altari central. C’est l’endroit le plus probable pour la bataille finale, car c’est le meilleur emplacement tactique plein d’armes, de bonus et plus encore.

La tactique appartient aux joueurs quant à la manière d’éliminer l’équipe adverse. Prenez les armes et préparez-vous pour une bataille épique et dévouée à mort.

Ce jeu est idéal pour les joueurs de tous âges. Bien qu’il soit lié au combat, les joueurs devront garder à l’esprit qu’il s’agit d’un jeu d’adresse et de hasard.

Midjungard se dirige vers Steam Early Access. Le jeu peut être acheté maintenant pour seulement 10,99 € sur Steam.