Microsoft xCloud fonctionne désormais sur Xbox Series X personnalisée et est désormais disponible pour tout le monde sur PC et iOS

Le service de streaming de jeux vidéo basé sur le cloud de Microsoft a fait des progrès significatifs ces derniers jours. La société a annoncé que xCloud maintenant fonctionne sous le matériel Xbox Series X pour améliorer les performances. En revanche, il est enfin accessible à tous sur iOS et PC, sans avoir besoin d’une invitation.





Depuis fin avril de cette année, xCloud est disponible sur iPhone, iPad et ordinateur sur invitation. Cela signifie que seuls les utilisateurs qui avaient une invitation d’accès pouvaient accéder au service pour jouer. Plus maintenant, maintenant tout le monde peut accéder directement si vous disposez des éléments suivants :

Abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Contrôleur de jeu vidéo compatible.

Connectivité Internet de 10 Mpbs ou plus.

Windows 10 ou supérieur, iOS 14.4 ou supérieur ou Android 6 ou supérieur. Dans le navigateur Microsoft Edge, Google Chrome ou Apple Safari 14.

Microsoft n’a pas eu la tâche facile de atteindre les appareils Apple, notamment en raison des règles de la boutique d’applications Apple qui n’autorise pas ce type d’applications. Cependant, à la fin, ils ont réussi à offrir le service via le navigateur. Quelque chose qu’Amazon Luna, Nvidia GeForce Now ou Google Stadia a également fait. Dernièrement, Apple a été plus flexible à ce sujet.

De la Xbox Series X au mobile

C’est ce que xCloud permet actuellement. Cours Jeux et performances Xbox Series X sur appareils mobiles de base ou des ordinateurs avec peu de spécifications. Comme annoncé par Microsoft, ils ont mis à jour leurs serveurs pour accueillir du matériel Xbox Series X personnalisé.

Le résultat est temps de chargement plus court et nombre d’images plus élevé par seconde. Bien sûr, ils indiquent que pour garantir « la latence la plus faible et l’expérience de la plus haute qualité dans le plus grand nombre d’appareils », il sera limité à 1080p et jusqu’à 60 ips pour le moment.

Le streaming de jeux vidéo gagne de plus en plus en popularité. Avec la tendance à abandonner tout le format physique et à miser sur le cloud, les jeux vidéo semblent être ceux qui vont le plus être touchés par cela. Et, qui sait, peut-être que la console de nouvelle génération n’est que la télévision. Un défi pour les magasins de jeux vidéo.

