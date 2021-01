Microsoft: « Voulez-vous des fonctionnalités PS5 dans le contrôleur Xbox? »

Pensez-vous que la série Xbox ressemble à une nouvelle génération ou la transition est-elle trop superficielle? Microsoft a lancé une enquête dans laquelle ils confrontent les utilisateurs à quelques questions. Certaines questions concernent le DualSense PlayStation 5.

La question est de savoir si Microsoft supprimera certaines fonctionnalités du Manette PS5 DualSense également en interne Installez le contrôleur Xbox de la Xbox Series X / S devrait.

Le contrôleur Xbox sera-t-il mis à niveau avec les fonctionnalités PS5 DualSense?

Comme le rapporte TechRadar, tout le monde Acheteur Xbox Series X / S actuellement un questionnaireoù ils sont interrogés sur le sentiment de la prochaine génération.

En substance, Microsoft veut savoir si les acheteurs sont satisfaits de la console et s’ils le sont ressemble vraiment à une console de nouvelle génération.

Mais ils vont plus loin et demandent directement si le PS5-DuaelSense a quelque chose qui leur manque ici aurait. Donc, si vous souhaitez que quelques fonctionnalités du contrôleur DualSense soient intégrées au contrôleur Xbox, vous pouvez obtenir ces informations maintenant partager avec le fabricant.

Pourquoi Microsoft pose-t-il des questions sur les fonctionnalités de la PS5?

En fin de compte, c’est assez simple. Avec son retour haptique et ses déclencheurs adaptatifs, le DualSense est désormais considéré comme vrai changeur de jeu dans la base mondiale des joueurs. Microsoft n’a certainement pas manqué cela. Même Phil Spencer, le patron de la Xbox, a récemment fait l’éloge du DualSense. Microsoft réfléchit actuellement à la façon dont ils peuvent améliorer leur propre contrôleur afin de créer un véritable sentiment de nouvelle génération – ce que beaucoup de gens n’ont probablement pas en ce qui concerne le contrôleur.

Est appelé: Donc, si nous avons de la chance, Microsoft le fera Recueillir des commentaires et le Réviser les contrôleurs Xbox à l’avenir. Et qui sait? Peut-être que dans un an ou deux, nous pourrons acheter le dernier contrôleur Xbox avec des fonctionnalités similaires à celles du DualSense ou même de meilleures fonctions? Après tout, une si belle résistance lors du tir ou une sensation plus crédible en courant sur la neige ne peut pas faire de mal? Nous sommes ravis de voir comment Microsoft procédera.

Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités du contrôleur DualSense ici:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂