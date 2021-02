Microsoft Viva est la nouvelle plateforme tout-en-un pour le télétravail: chat, tâches, statistiques et cours dans le même espace

Pour Microsoft, le télétravail est là pour durer, c’est pourquoi ils présentent aujourd’hui Microsoft Viva, la nouvelle plateforme qui veut devenir l’option numéro un pour les employés et les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre le télétravail. Au lieu d’avoir différentes applications connectées, Microsoft Viva veut être un outil unique pour accéder à tous les besoins de télétravail, qu’il s’agisse de communiquer avec le reste de l’équipe, de garder une organisation des tâches ou de garder une trace de nos heures de travail.

Viva est disponible à partir d’aujourd’hui, même si plusieurs de ses fonctions arriveront tout au long de 2021. Nous ne cherchons pas un site Web ou une application, mais plutôt une plateforme qui combine plusieurs sections et qui sera intégrée dans Microsoft Teams. Les quatre modules de Microsoft Viva sont les Connexions, aperçus, sujets et apprentissage.

Microsoft Viva est la voie à suivre pour renforcer le télétravail

Si vous ouvrez le chat, si vous marquez l’événement sur le calendrier, si vous mettez la tâche comme terminée. Et n’oubliez pas de vous connecter avant d’éteindre l’ordinateur. Ceux d’entre nous qui télétravaillent ont différents outils à notre disposition et la plupart fonctionnent très bien, mais Microsoft sait qu’ils il faut une plateforme plus générique et ambitieuse qui rassemble tout cela dans le même espace.

Microsoft Viva est le service le plus complet présenté à ce jour dans ce sens. «Nous devons arrêter de penser au travail comme un lieu et commencer à réfléchir à la manière de maintenir la culture, de connecter les employés et d’exploiter l’ingéniosité humaine dans un monde hybride», expliquent-ils de Microsoft.

La première section sur les connexions comprend les chat et mécanismes de communication interne des entreprises. Ce serait comme la porte d’entrée de l’entreprise, le portail principal. Cela comprend une zone où vous pouvez recevoir des nouvelles de l’entreprise et accéder à des ressources importantes. Une sorte de portail pour se connecter avec le reste. Cette partie sera disponible au cours du premier semestre 2021 sur desktop et d’ici la fin de l’année sur mobile.

La deuxième section est celle de aperçus. C’est la section de la plateforme où les responsables de l’entreprise peuvent analyser statistiques des employés. Microsoft garantit que cette fonctionnalité est conçue en tenant compte de la confidentialité de chaque travailleur.

Le troisième point est celui de l’apprentissage. C’est là que les contenus de LinkedIn Learning et Microsoft Learn sont combinés. À partir de cette section, les travailleurs peuvent recevoir des cours de formation et d’autres contenus de ce type, tant de l’entreprise elle-même que de tiers.

Enfin, nous avons la section Thèmes, une sorte de Wiki pour s’organiser. Avec cette fonctionnalité, Microsoft vous permettra de trouver des documents, des vidéos, des personnes et cartes recommandées avec différents sujets qui peuvent être intéressants, selon les critères de l’algorithme.

Au cours de l’année écoulée, plus de 115 millions d’utilisateurs ont utilisé Microsoft Teams. Selon Satya Nadella, «nous avons participé à la plus grande expérience de travail à distance au monde» et face à cette situation, elle exprime que «Viva rassemble tout ce dont un employé a besoin pour réussir, dès le premier jour, en une seule expérience intégrée . « .

Microsoft ressuscite d’une manière ce que nous savions dans le passé avec Yammer, votre propre réseau social d’entreprise. Maintenant, il revient avec une apparence plus profilée, avec l’expérience acquise avec Microsoft Teams et essayant de profiter du vent de cette nouvelle situation provoquée par la pandémie.

