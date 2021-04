Microsoft va gagner 22 milliards de dollars de casques AR pour l’armée américaine: pourquoi il y a un «  potentiel de préjudice  » dans le contrat

07 avr.2021 10:40:23 IST

Microsoft a aurait s’est vu attribuer un contrat de dix ans d’une valeur de près de 22 milliards de dollars américains pour fournir 120 000 casques de réalité augmentée (RA) de qualité militaire à l’armée américaine.

Popularisé via des applications mobiles telles que Pokémon Go et filtres de visage sur les réseaux sociaux, La technologie AR consiste essentiellement à superposer des images numériques à des environnements réels.

L’interface AR commandée par l’armée américaine est appelée «Integrated Visual Augmentation System» (IVAS). Il utilisera la technologie de casque HoloLens de Microsoft comme matériel de base.

Comme l’armée communiqué de presse note, l’appareil sera utilisé pour coordonner les soldats et mettre en œuvre des technologies de détection sur le champ de bataille.

Les fonctionnalités incluront supposément des capteurs thermiques, l’apprentissage automatique (pour créer des simulations d’entraînement réalistes) et un affichage numérique tête haute pour améliorer la «conscience situationnelle» des soldats.

La nouvelle fait suite à l’annonce précédente par Microsoft d’un Contrat militaire de 480 millions de dollars américains développer et fournir des prototypes IVAS à l’armée en 2018.

Entre cet ancien contrat, le nouveau et celui de Microsoft Cloud computing JEDI de 10 milliards de dollars contrat pour Azure, Microsoft est sur le point de renforcer sa position en tant que l’un des entrepreneurs américains de la défense les plus Amazone).

La relation entre la RA et la guerre n’est pas nouvelle

Les interfaces AR sont apparues pour la première fois dans les années 1960 avec la démonstration d’Ivan Sutherland de l’épée de Damoclès système de pistage. Ceci a été développé dans le Massachusetts Institute of Technology’s Laboratoire Lincoln, financé par le département américain de la Défense.

L’écran monté sur la tête – le premier du genre – a été conçu pour être utilisé dans la simulation d’instruments et de conditions de vol.

Avance rapide vers le milieu des années 80 et le Lincoln Lab a produit le fabricant américain d’AR Kopin. En 1990, cette société commerciale a reçu un contrat de 50 millions de dollars américains du ministère de la Défense pour développer des micro-écrans LCD à utiliser dans les ordinateurs portables de l’infanterie.

La RA continue de voir son adoption aujourd’hui, dans une tendance que le géographe Stephen Graham se réfère à la «militarisation» de la vie quotidienne. Et cela est particulièrement visible avec les technologies régissant les sociétés urbaines.

La société de technologie Vuzix est un acteur majeur du secteur de la sécurité et des entreprises. Comme son rapport annuel déclare, la société développe des produits pour «les clients des entités gouvernementales qui fournissent principalement des services de sécurité et de défense, y compris la police, les pompiers, les ambulanciers, les autres premiers intervenants et la sécurité intérieure et frontalière».

Dans un développement particulièrement troublant, l’année dernière signalé cette ClearView AI Un logiciel de reconnaissance faciale était en cours de test pour fonctionner sur du matériel Vuzix.

Cette société controversée forme son logiciel d’intelligence artificielle sur un ensemble de données de plus de trois milliards d’images à partir de sites Web tels que YouTube, Facebook et Instagram. Son mariage avec Vuzix laisse présager un avenir où les forces de l’ordre utilisent la RA portable avec des capacités de reconnaissance faciale intégrées.

L’utilisation de la RA pour régir la vie quotidienne est également apparue pendant la pandémie COVID-19. Par exemple, des entreprises telles que Rokid et Appareils portables KC ont développé des appareils portables qui prétendent suivre la température corporelle des personnes du point de vue du porteur de l’appareil.

Qu’y a-t-il de si mauvais dans la RA de Microsoft?

Nous en savons peu sur le prototypage et les tests sur le terrain actuels de l’IVAS de Microsoft. Mais l’interface soulève les mêmes préoccupations que celles qui entourent d’autres technologies conçues pour cibler et classer de manière préventive les «menaces» potentielles – comme les drones.

Comme l’armée américaine Objectifs IVAS lire, les principaux résultats sont d’augmenter la mobilité, la conscience de la situation et la létalité – c’est-à-dire la mort sur le champ de bataille. Le document déclare:

La létalité des soldats sera considérablement améliorée grâce à un entraînement cognitif et à des capteurs avancés, permettant aux escouades d’être les premières à détecter, décider et s’engager. Un développement accéléré de ces capacités est nécessaire pour récupérer et maintenir le surclassement.

Les objectifs sont axés sur l’efficacité, la coordination et la sécurité des soldats. Ceci est similaire au cadrage habituel d’autres technologies de détection prédictive, y compris la reconnaissance faciale.

La réalité, cependant, est qu’il y aurait des résultats potentiellement désastreux si un tel système identifiait mal une cible. Dans un 2019 CNN entrevue, Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a tenté de minimiser les inquiétudes.

«Nous avons pris la décision de principe que nous n’allons pas refuser la technologie aux institutions que nous avons élues dans les démocraties pour protéger les libertés dont nous jouissons», a-t-il déclaré. Sa déclaration n’a pas reconnu le risque potentiel pouvant résulter de l’utilisation de la RA par l’armée.

Pas un jeu d’enfant

À la suite du contrat IVAS initial de Microsoft en 2018, les employés de Microsoft ont rédigé un lettre aux dirigeants d’entreprise qui s’opposent à l’utilisation de la RA pour la guerre.

Au nom des employés de Microsoft, nous publions une lettre ouverte à Brad Smith et Satya Nadella, demandant l’annulation du contrat IVAS avec un appel à des directives éthiques plus strictes.

Alors que la lettre elle-même était inefficace, la récente montée des résistance des travailleurs dans la Silicon Valley est prometteur. Plus de grèves et de débrayages en réponse à des développements contraires à l’éthique pourraient aider à repousser les visions intéressées de l’avenir des grandes technologies.

Semblable à la réalité virtuelle, la RA a jusqu’à présent bénéficié d’une couverture de la critique en étant considérée comme une technologie de jeu ou de divertissement bénigne.

Le dernier contrat IVAS est un rappel urgent que les développements de cette technologie doivent être pris au sérieux. Et son potentiel de préjudice ne doit pas être minimisé.

