Microsoft va étendre ses investissements dans OpenAI, ouvrira l’accès à ChatGPT pour les utilisateurs

17 janvier 2023 13:41:18 IST

Microsoft Corp a annoncé lundi qu’il étendrait son investissement dans OpenAI et investirait davantage dans les bots AI qu’ils fabriquent, car il prévoit de permettre à de plus en plus d’utilisateurs d’accéder à leur logiciel extrêmement populaire ChatGPT. Auparavant, Microsoft avait laissé entendre qu’il combinerait son moteur de recherche Bing avec ChatGPT d’OpenAI pour créer un moteur de recherche qui s’attaquerait à Google et contesterait sa position dominante.

ChatGPT doit être l’un des plus grands succès technologiques de 2022 et a trouvé des utilisateurs dans toutes sortes d’entreprises et de professions. D’être utilisé comme secrétaire personnel à être utilisé par les défenseurs de la santé mentale pour conseiller les patients, le service s’est avéré être un énorme succès, malgré certaines de ses lacunes flagrantes.

Microsoft a déclaré que la technologie de la startup, qu’elle avait précédemment montrée à ses utilisateurs de cloud computing dans un programme nommé Azure OpenAI Service, était désormais largement disponible. Ce développement devrait aboutir à un certain nombre de nouvelles applications et de scénarios de cas d’utilisation à venir.

L’information arrive à un moment où Microsoft envisageait d’augmenter la participation d’un milliard de dollars dans OpenAI qu’elle avait révélée en 2019 selon deux personnes connaissant la situation. Plus tôt ce mois-ci, le média Semafor a indiqué que Microsoft pourrait faire un investissement de 10 milliards de dollars ; Microsoft a refusé de commenter les accords potentiels.

Suite à l’introduction de ChatGPT en novembre, l’intérêt du public pour OpenAI est monté en flèche. La technologie qui alimente l’IA générative ChatGPT, qui crée un nouveau contenu après une formation sur d’énormes quantités de données, est celle que Microsoft permet à des clients supplémentaires d’utiliser.

Microsoft a déclaré dans un article de blog que ChatGPT lui-même, et pas seulement la technologie sous-jacente, sera bientôt accessible via le cloud.

Microsoft a déclaré qu’il filtre les applications clientes pour détecter d’éventuels abus de logiciels et que ses filtres peuvent vérifier les informations dangereuses que les utilisateurs pourraient saisir ou que la technologie elle-même pourrait créer.

À une époque où le financement est autrement rare, le potentiel commercial de ces logiciels a attiré d’importants investissements en capital-risque dans les entreprises qui les produisent. Certaines entreprises ont déjà utilisé la technologie pour illustrer comment elles pourraient négocier une facture de câble ou développer du contenu marketing.

CarMax, KPMG et d’autres sociétés, selon Microsoft, utilisent son service Azure OpenAI. Un vice-président d’Al Jazeera a été rapporté dans le communiqué de presse comme notant que l’outil pourrait aider l’agence de presse à traduire et résumer le contenu.

