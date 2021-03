Microsoft va commencer à ramener des travaux au siège social mondial à partir du 29 mars

24 mars 2021 09:16:59 IST

Microsoft commencera à ramener les travailleurs à son siège mondial de banlieue de Seattle le 29 mars alors que le géant de la technologie commence à rouvrir d’autres installations qu’il a en grande partie fermées pendant la pandémie de coronavirus. Dans un post lundi sur l’entreprise blog d’entreprise, Le vice-président exécutif Kurt DelBene a déclaré que Microsoft surveillait les données de santé locales et a décidé de ramener plus d’employés sur son campus de Redmond, Washington.

DelBene a déclaré que les travailleurs auront le choix de retourner au siège, de continuer à travailler à distance ou de combiner les deux.

Plus de 50 000 personnes travaillent sur le campus du siège social de l’entreprise à Redmond, à 24 kilomètres à l’est de Seattle.

Lundi, l’État de Washington est entré dans la phase 3 de son plan de réouverture du COVID-19, ce qui signifie que tous les 39 comtés de l’État seront autorisés à assouplir les restrictions relatives aux coronavirus.

Dans le cadre de la phase 3, tous les espaces intérieurs – y compris les repas à l’intérieur dans les restaurants, les centres de conditionnement physique intérieurs et les commerces de détail – peuvent augmenter la capacité de 25% à 50%. Des événements plus importants comme des concerts et des cérémonies de remise des diplômes seront également acceptables, car jusqu’à 400 personnes seront autorisées à se rassembler pour des activités intérieures et extérieures, à condition que la distance physique et le masquage soient appliqués.

.

