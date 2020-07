Microsoft : une appli pour contrôler et surveiller le temps en ligne de vos enfants

Hier soir, Microsoft a publié son application de sécurité familiale sur iOS et Android. L’idée est de vous permettre de surveiller et de gérer le temps de votre famille sur Internet. De plus, il peut vous donner des statistiques sur le PC et la Xbox de vos enfants.

L’application vous permet de surveiller l’utilisation des applications et les visites du site Web sur les appareils, mais uniquement si vous utilisez le navigateur Edge de Microsoft. De plus, il vous envoie des rapports d’utilisation hebdomadaires et déclenche des alertes lorsque vos enfants effectuent un achat sur la boutique Microsoft ou Xbox.

Crédit: Microsoft Rapport d’application hebdomadaire

Tout d’abord, vous devez télécharger l’application sur votre appareil et demander aux membres de votre famille de le faire également. La restriction des applications sur Android, PC et Xbox est probablement la fonctionnalité la plus importante. Vous pouvez également configurer des filtres de recherche de contenu, mais si vos enfants utilisent Chrome ou tout autre navigateur, ils peuvent facilement rechercher des éléments qu’ils ne veulent pas que vous voyiez.

Une application pour plus de sécurité

Maintenant, pour configurer les restrictions d’application, vous devrez ajouter vos enfants à partir de l’écran d’accueil. Une fois qu’ils ont rejoint le groupe familial, demandez-leur d’aller à paramètres et allumer Rapports d’activité. L’application vous invite également à activer les paramètres d’accessibilité et de limite d’utilisation sur le téléphone de vos enfants. C’est la seule façon de configurer des minuteries d’application.

Voici comment procéder:

Appuyez sur le nom de votre enfant dans votre application Family Saftey

Appuyez sur le rapport de temps d’écran pour voir la liste des applications installées sur leur appareil

Appuyez sur une application particulière pour définir une limite de temps ou bloquer l’application.

Une fois que vous appuyez sur le Limite de temps , vous définissez le nombre d’heures et de jours de la semaine pour permettre l’utilisation de l’application. Vous pouvez également configurer la période de la journée à laquelle ils peuvent utiliser l’application.

Si vos enfants ouvrent l’une des applications bloquées, l’application se fermera immédiatement et ils recevront une notification leur demandant de vous autoriser à utiliser l’application.

Vous devez garder à l’esprit certaines choses. Le blocage des applications et les restrictions des applications tierces ne sont pas autorisés sur iOS. Ainsi, cette application est principalement utile si votre famille utilise des appareils Android et Windows.

De plus, si vous souhaitez configurer des filtres de contenu et de recherche, vous devrez bloquer d’autres navigateurs tels que Chrome et Firefox.