Microsoft travaille sur un passeport numérique pour les personnes vaccinées Covid

Avec l’arrivée du Vaccins contre le covid-19 vous pouvez commencer à penser à un retour lent à un semblant de normalité, mais avant que tout le monde n’ait suivi un traitement des mois passeront. Pour cette raison, malgré de nombreux doutes et critiques, dans certains pays, il est prévu de libérer les personnes vaccinées documents qui leur permettent de contourner certaines restrictions imposée au reste de la population. Les États-Unis font partie de ces réalités: ici le géant du logiciel Microsoft, en collaboration avec d’autres entreprises du paysage informatique, a commencé à travailler sur une archive numérique de personnes vaccinées qui constituera la base de licences d’immunité potentielles.

L’initiative conjointe

Le projet a pris le nom de Initiative relative aux certificats de vaccination, et pour le moment c’est au stade initial: la définition du but et le dénombrement des participants. L’initiative – que nous lisons sur son site Internet – vise à renoncer aux entités publiques et privées donner à chaque individu un accès sécurisé aux documents concernant son statut vaccinal. Le système devrait être basé sur des normes ouvertes et permettre aux personnes déjà vaccinées de retourner en voyage et de fréquenter des lieux d’éducation, de travail et de loisirs dans le respect de leur vie privée. Ces derniers jours, une startup avait déjà activé un système similaire dans l’état de Californie, mais il n’est pas exclu qu’à l’avenir d’autres sujets travailleront également dans le même sens. Le but de l’Initiative des certificats de vaccination est précisément de définir paramètres techniques communs entre toutes les entreprises et autorités concernées, afin que chaque solution particulière soit compatible avec tous les autres.

Comment fonctionne le système

Parmi les entreprises partenaires du projet avec Microsoft, il existe d’autres géants tels qu’Oracle et Salesforce. Le résultat, pour les citoyens, devrait être des documents qui peuvent être stockés sur le téléphone dans les portefeuilles numériques comme Apple Wallet et Google Pay, ou versions papier avec code QR qui peuvent être scannés par les compagnies aériennes, les lieux de travail, les universités et autres lieux qui décident de procéder à des contrôles du statut vaccinal de ceux qui en demandent l’accès.

Les doutes

L’infrastructure technologique derrière l’archive partagée devra être conçue pour empêcher la falsification des certifications et en même temps protéger les données sensibles de ceux qui ont été enregistrés dans le registre des vaccins. Cependant, le problème le plus ressenti par les observateurs extérieurs en ce moment est un autre: dans ces premiers mois de distribution de vaccins, tout le monde n’y aura pas accès immédiatement; créer et activer une solution permettant aux personnes vaccinées de se déplacer plus librement sur le territoire entraînera inévitablement une discrimination à l’encontre de ceux qui souhaiteraient se faire soigner mais devront attendre des mois pour le faire.