Microsoft tente d’esquiver le procès contre la dérive du joystick Xbox en indiquant un accord de services

Voici quelque chose d’amusant: Microsoft a eu du mal avec la dérive du joystick, le même que celui qui a vu Nintendo traîné sur les charbons ces dernières années avec la Nintendo Switch.

Le procès découle d’avril 2020 et plusieurs utilisateurs sont frustrés par le fait que Microsoft refuse de prendre des mesures et d’aider les utilisateurs concernés en plus de remarquer qu’ils devraient acheter de nouveaux contrôleurs; arrêtez-nous quand vous en avez entendu parler auparavant

Mis à part les banalités franchement standard des poursuites surpayées faisant valoir les lois ésotériques et archaïques dans les salles d’audience, Microsoft a tenté une nouvelle initiative pour faire rejeter le procès hors du tribunal en pointant le contrat de services avec une motion visant à obliger le tribunal de Washington à s’entendre. arbitrage du contrat de services Microsoft.

Lorsque vous ouvrez un logiciel ou connectez quelque chose à votre machine à l’origine, il y a généralement ce document étrangement long et absurde appelé CLUF (contrat de licence des utilisateurs finaux) dans lequel les entreprises ont tendance à essayer de vous intimider dans des actes amusants: elles peuvent et diront presque quoi que ce soit là-dedans, et vous devez arriver à la fin pour utiliser tout ce que vous essayez.

Le fait amusant de ceux-ci est qu’ils ne se lèvent pas devant le tribunal: ils le font rarement, car on s’attend à ce que personne ne lise un essai trop verbeux d’un étudiant en droit désespéré qui tente de manger autre chose que des ramen pendant une seule nuit. .

Microsoft fait pression pour que l’arbitrage soit utilisé (un système extrajudiciaire) tout en soulignant le contrat de services Microsoft que les utilisateurs doivent accepter pour utiliser des services tels que Xbox Live.

Ceux-ci, propose Microsoft, devraient plutôt être portés à l’attention de l’American Arbitration Association, une organisation qui (comme son nom l’indique) se spécialise dans l’arbitrage par des tiers pour des entités en conflit qui existent uniquement pour s’assurer que les salles d’audience ne sont pas trop inondées. poursuites inutiles.

Microsoft a annoncé à la mi-octobre qu’il étendait le statut de garantie de la manette Xbox Elite Controller 2, où les utilisateurs qui avaient besoin de faire réparer le contrôleur peuvent se faire rembourser les coûts de ladite réparation par Microsoft eux-mêmes.

Le fait que Microsoft ait pris des mesures pour s’assurer que les consommateurs qui subissent la dérive, prétendument due à une accumulation de lubrifiant, prend certes un peu de plaisir à faire des trous dans l’argument, mais le résultat final devrait faire écho à un objectif à travers le planche.

Les gens veulent pouvoir utiliser les contrôleurs qu’ils ont achetés, car ils sont censés être utilisés. Rien de plus et rien de moins.