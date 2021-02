Microsoft tease les fonctionnalités «passionnantes» de la Xbox Series S / X

Sur le podcast officiel de Major Nelson Dernière Xbox, responsable du développement de programmes, Jason Ronald, a parlé des fonctionnalités à venir sur lesquelles lui et son équipe ont travaillé, et cela pourrait être prêt dans quelques mois seulement.

Parler avec Lawremce Hryb, également connu sous le nom de Major Nelson, Ronald a mentionné les efforts de l’équipe pour intégrer la fonction de reprise rapide à divers titres, étendre les fonctionnalités de l’application mobile Xbox pour inclure les réalisations et améliorer les options de diffusion en continu liées à la fonction DVR.

Ronald a commenté les fonctionnalités, déclarant: « Ce sont des domaines qui sont vraiment une priorité pour nous car nous voyons de futures mises à jour dans les mois à venir et vous pourriez commencer à voir certaines de ces expériences dans les anneaux d’Insider très bientôt. »

La Xbox Series S et Xbox Series X Ils ont été lancés en novembre de l’année dernière et on estime qu’ils ont été vendus environ 3,5 millions d’unités entre les deux consoles.

Aimer Sony, Microsoft a eu du mal à répondre à la demande depuis son lancement avec une pénurie importante de production pour les deux consoles, en particulier Série X.