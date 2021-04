Microsoft Teams vs Skype: sont-ils identiques? Quel est meilleur?

Microsoft Teams est l’une des meilleures applications de travail collaboratif que nous pouvons utiliser aujourd’hui Et c’est que non seulement il a beaucoup d’utilisations et de possibilités, mais il s’intègre également parfaitement avec le reste des services Microsoft tels que Office ou Outlook.

Teams est une plateforme basée sur le cloud Il est utilisé pour parler, collaborer avec le groupe de travail et même pour passer des appels vidéo avec le reste des membres du travail ainsi qu’avec les clients.

Mais, Microsoft n’a-t-il pas sa propre application d’appel vidéo appelée Skype? Microsoft Teams et Skype sont-ils identiques? Quel est meilleur? Quelles sont leurs différences?

Comment les équipes et Skype sont semblables et différents

La vérité est que les outils pour passer des appels vidéo existent pour une multitude, même s’il est également vrai que Skype a toujours été l’un des plus connus.

Skype est un outil qui sert non seulement à passer des appels vidéo, mais aussi des appels téléphoniques (payants) et des discussions écrites, le tout entièrement gratuit. Le meilleur? Disponible sur les ordinateurs, les appareils Android et iOS.

Maintenant, Microsoft Teams monte d’un niveau et c’est qu’il nous permet non seulement de faire des appels vidéo et des conversations de chat sinon aussi beaucoup d’autres tâches.

Microsoft Teams est une plate-forme basée sur le cloud dont l’objectif principal est la collaboration en équipe. Comme vous pouvez l’imaginer, Teams fait partie de la suite de produits Microsoft et s’intègre donc de manière transparente avec d’autres outils de la société Redmond comme la suite Office ou le service cloud OneDrive.

Savoir plus: Ce qui est nécessaire pour utiliser Microsoft Teams

Travailler en équipe, éditer et partager des documents, discuter, organiser des réunions, enregistrer des événements sur un calendrier, gérer des équipes de travail … comme on peut le voir Microsoft Teams est un outil beaucoup plus complet que Skype, plus orienté vers le monde professionnel et éducatif que Skype, qui ne permet que les appels vidéo dans un environnement plus ludique.

Par conséquent, quiconque n’a besoin que d’une application pour passer des appels vidéo avec ses amis et sa famille, Skype est sûrement l’une de vos meilleures options.

Si, en revanche, vous avez besoin d’un outil complet pour organiser des équipes de travail ou des entreprises, Microsoft Teams sera sans aucun doute notre meilleur allié.

Applications Android gratuites

Les applications téléchargent de la musique gratuitement

Applications essentielles

Nouvelles applis

Applications pour regarder la télévision

Déplacer les applications sur la carte SD

Les applications regardent le football gratuitement

Entrez 45Secondes.fr pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre au Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur 45Secondes.fr

Huawei Watch Fit Elegant Edition, analyse: l’élégance accompagnée d’une section sport très complète

Comment produire la déclaration de revenus 2020 de la maison avec votre mobile

realme Buds Air 2, analyse: suppression du bruit pour tous les budgets

Samsung Galaxy A52 5G, analyse: une expérience haut de gamme pour beaucoup moins cher

realme 8 Pro, test: élever la barre de la photographie avec son appareil photo 108MP

OnePlus 9 Pro, analyse: Hasselblad met la touche finale à un autre smartphone presque excellent

OnePlus 9, analyse: plus de raisons que jamais de parier sur le petit frère

Huawei FreeBuds 4i, analyse: design, son et batterie, l’équipe (presque) parfaite

L’entrée Microsoft Teams vs Skype: sont-ils identiques? Quel est meilleur? a été publié pour la première fois sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂