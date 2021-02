Microsoft Surface Pro 8: sortie probablement à l’automne 2021

Après que Microsoft a récemment présenté la Surface Pro 7+, la Surface Pro 8 devrait apparaître dans le courant de l’année – avec un design révisé, les derniers processeurs et jusqu’à 32 Go de RAM.

Ceci est signalé par la page Windows Latest avec des références aux personnes qui connaissent les plans de Microsoft. Microsoft a récemment annoncé la Surface Pro 7+, mais elle s’adresse principalement aux clients professionnels et n’apporte que la dernière génération de processeurs. D’autre part, l’appareil ne doit pas entrer dans le commerce normal.

Derniers processeurs et jusqu’à 32 Go de RAM?

On dit que la Surface Pro 8 2021 est due pour cela, après que l’appareil était effectivement attendu l’automne dernier, mais Microsoft s’est limité à présenter d’autres produits. Si vous en croyez les rumeurs, le nouveau modèle Surface sera un peu plus mince et sera donc davantage basé sur le design de la Surface Pro X. Microsoft donnera également au convertible une mise à niveau technique: en plus des derniers processeurs, jusqu’à 32 Go de RAM devraient être possibles en tant que configuration.

Sortie probablement pas avant l’automne 2021

De plus, Microsoft travaillerait sur le Surface Laptop 4, qui a déjà passé la certification Bluetooth aux États-Unis. Bien que la conception doive rester inchangée, le nouveau modèle pourrait proposer les derniers processeurs Ryzen, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6, entre autres. Microsoft pourrait officiellement présenter le Surface Laptop 4 dès avril. Nous devrons attendre plus longtemps pour la Surface Pro 8: le nouveau modèle haut de gamme ne devrait pas sortir avant l’automne.