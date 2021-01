Microsoft supprimera définitivement les jeux du Game Pass

Coupable, le moment est venu de prendre des décisions difficiles, et c’est que Microsoft retirera les jeux de Game Pass. Alors, qu’est-ce que nous frappons maintenant?

Si vous faites partie de ceux qui, comme moi, aiment accumuler des jeux dans une bibliothèque numérique pratiquement impossible à compléter, vous feriez mieux de vous procurer les piles. Nous ne disons pas cela pour essayer de vous faire perdre du poids, mais parce que Microsoft supprimera les jeux de Gamepass, certains avec une bonne réputation … et plusieurs années derrière eux, tout est dit. Cependant, il est préférable que vous équilibriez bien l’agenda si vous souhaitez terminer ces titres avant leur retrait.

Comment? Que sont-ils? Ne t’inquiète pas, on ne va pas te laisser avec intrigue. Les titres qui seront retirés début février ne seront autres que Final Fantasy XV, Indivisible, Fishing Sim World: Pro Tournament, Sea Salt and Grey. A l’exception de Gray, dont le retrait n’est précisé que sur PC, le reste des titres cessera d’être proposé indistinctement sur consoles et PC début février. Oui, sans aucun doute le retrait des titres, quels qu’ils soient, est un petit coup de poignard dans le cœur d’un joueur.

Cependant, peut-être pouvons-nous le voir d’une manière plus positive, c’est-à-dire qu’il peut être abordé comme une opportunité de tester enfin ces titres que nous laissons oubliés. En manquer peut être la motivation parfaite pour cela. Et, si malgré tout, vous n’êtes pas intéressé, sachez que le Xbox Game Pass continue d’apporter périodiquement les titres les plus intéressants: vous ne serez pas à court de contenu. Bien que cette fois, il soit encore nécessaire de se dépêcher un peu plus.