Microsoft supprimera définitivement Adobe Flash de Windows 10 en juillet 2021

5 mai 2021 12:32:24 IST

Microsoft va enfin éliminer Flash de Windows, dans environ deux mois, en le citant comme une technologie obsolète. La société a fourni des détails sur certains développements finaux de la mise à jour d’élimination de Flash à partir de Windows, via son blog, déclarant que plus d’un milliard d’appareils Microsoft fonctionnent sous Windows 10 et se prépareront désormais aux nouvelles mises à jour.

Adobe Flash Player est sorti en 1996 et était l’une des technologies en ligne les plus populaires jusqu’à ce qu’il soit en proie à des bogues de sécurité et à des sous-performances, tandis que des rivaux comme HTML5 sont devenus célèbres.

En octobre 2020, Microsoft a autorisé certains utilisateurs à supprimer Flash des versions Windows prises en charge en leur proposant un correctif. C’est une fonctionnalité optionnelle qui permet aux utilisateurs de choisir quand éliminer Flash de leurs systèmes. La société a publié une mise à jour en février, appelée mise à jour KB4577586, qui permettait de désinstaller Flash Player sur Windows 10 ou un serveur Windows. Cependant, cette mise à jour était facultative et les utilisateurs pouvaient empêcher son installation sur leurs ordinateurs. En juin 2021, la mise à jour d’aperçu pour Windows 10 1809 et plus récent inclura le KB4577586 par défaut. Il sera facultatif, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent continuer à utiliser Flash pendant un certain temps.

La « mise à jour pour la suppression d’Adobe Flash Player » deviendra obligatoire dans le cadre des mises à jour mensuelles (cumulatives) pour toutes les versions de Windows 10 et Windows 8.1 à partir de juillet 2021. Elle sera incluse dans chaque « Patch Tuesday » pour les versions Windows prises en charge. Il supprime non seulement Flash de Windows, mais empêche également l’installation future, protégeant ainsi les utilisateurs des bogues et des failles de sécurité de l’ancienne technologie. Microsoft publie des «mises à jour C» facultatives la troisième et la quatrième semaine de chaque mois, où il permet à ses utilisateurs de tester les correctifs avant de les diffuser publiquement le mois prochain.

Les utilisateurs qui ne peuvent pas attendre la nouvelle mise à jour peuvent télécharger et installer le correctif KB4577586 manuellement en accédant à Catalogue Windows Update.

Windows 10 supprimera également automatiquement Flash et tous les fichiers associés lorsque les utilisateurs mettent à jour leur système vers le dernière version, 21H1. Ce dernier est actuellement disponible dans le programme Windows Insider avec quelques mises à jour mineures à ajouter et à expédier dans les semaines à venir.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂