Microsoft s’inscrit à la Gamescom 2021

Xbox pointe récemment vers un attentat à la bombe afin qu’il ne puisse pas manquer l’événement allemand. Il souligne que nous savons déjà quand l’événement de Microsoft aura lieu à la Gamescom 2021.

Dans tous les groupes, nous avons de nombreux rôles. Il y a le rôle de l’exclusif ou de l’exclusif, qui ne va qu’aux soirées où il peut s’exhiber. Ensuite, nous avons le rôle de ceux qui sont toujours là mais qu’on ne voit jamais. Et last but not least, il y a celui qui s’engage pour un attentat à la bombe même s’il doit enchaîner trois jours de travail consécutifs. Ce sont les gars de Xbox en ce moment. Et pour l’échantillon, la confirmation de la Événement Microsoft à la Gamescom 2021.

Voyons, soyons honnêtes. Ce n’est pas quelque chose qui nous prend par surprise. Les américains vont de foire en foire montrant les vertus de leurs consoles et, surtout, leurs services. Et la foire européenne ne pouvait pas être moins. Ce sera un jour avant le début officiel de la foire. C’est-à-dire le 24 août à 19h00 (heure péninsulaire espagnole).

Comme toujours, l’événement sera diffusé sur différentes chaînes. Parmi eux YouTube, Twitch, Facebook Gaming, Twitter. Il sera également diffusé sur les chaînes régionales avec des sous-titres. En fait, l’idée est que cette conférence arrive en 30 langues et, en plus, l’audiodescription et la langue des signes (américaine).

Quant à ce que nous verrons lors de l’événement, vous pouvez imaginer qu’ils n’ont pas dit grand-chose. En gros ils parleront des nouveautés de leur Xbox Game Pass, mais aussi des nouveautés qui arriveront dans les mois… ou les années à venir car avec les retards…

La conférence Microsoft rejoint l’Opening Night Live qui, comme il y a quelques années, sera guidé par Geoff Keighley. Ce sera le 25 août à 20h00, heure de la péninsule espagnole. Nous allons donc passer une semaine intéressante. Au moins, nous n’aurons pas à nous lever tôt ou à veiller tard. Il ne reste plus qu’on ne meurt pas de chaleur ces jours-là…