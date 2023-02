Microsoft signe un contrat pour amener les jeux Call of Duty sur les consoles Nintendo

L’entreprise Microsoft vient de signer un contrat avec Nintendo pour apporter des » jeux vidéoappel du devoir » à leurs consoles. Alors que l’achat de ActivisionBlizzard De la part de Microsoft, le nouvel accord durera 10 ans, confirmant que les prochains épisodes de »Call of Duty » seront également publiés sur les plateformes Nintendo.

Le contrat précise que les versions de « Call of Duty » sortiront le même jour et à la même date que les sorties Xbox, en plus d’avoir toutes les fonctionnalités et le contenu des autres versions.

L’annonce a été faite par Brad Smith, vice-président de Microsoft, qui a posté une image via son Twitter. « Nous avons signé un contrat de 10 ans pour proposer des jeux Xbox aux joueurs Nintendo », indique le message, laissant entendre que « Call of Duty » ne sera pas le seul jeu Xbox à atteindre les consoles Nintendo.

Dans l’image partagée par Smith, vous pouvez lire : »Microsoft et Nintendo ont négocié et signé un accord juridique de 10 ans pour apporter ‘Call of Duty’ aux joueurs Nintendo – le même jour que Xbox, avec toutes les fonctionnalités et la parité du jeu. contenu – ​​afin qu’ils puissent découvrir ‘Call of Duty’ de la même manière que les joueurs Xbox et PlayStation. »

Il poursuit : « Nous nous engageons à fournir un accès égal à long terme à Call of Duty pour les autres plates-formes de jeu, en offrant plus de choix à plus de joueurs et plus de concurrence sur le marché du jeu.

Cet accord pourrait suggérer que Microsoft est déjà en phase finale d’achat d’Activision Blizzard, une transaction qui a été confirmée pour la première fois au début de 2022. Depuis lors, Sony s’est positionné comme l’une des parties contre cet achat, ceci parce que »Call of Duty » a été l’une des franchises les plus prolifiques depuis Play Station.

Bien que l’achat d’Activision Blizzard n’ait pas encore été finalisé, le fait que Microsoft envisage déjà avec Nintendo d’apporter les jeux Call of Duty sur leurs consoles est un grand pas pour la société dans la réaffirmation de ses intentions d’achat.