Microsoft s’engage à stocker les données cloud européennes dans l’UE dans un contexte de malaise face à la portée de la législation américaine sur les données personnelles

Alice's Garden Pack de deux filtres à baïonnette V1 pour spa MSPA - Camaro, Super Camaro, Alpine 4 et 6, Silver Cloud 4 et 6, Bliss 6 et Mono 6

Lot De 2 Cartouches Filtrantes à Baïonnette V1 Pour Spas Gonflables Camaro, Super Camaro, Alpine 4 Et 6, Silver Cloud 4 Et 6, Bliss 6 Et Mono 6tous Nos Spas Sont Vendus Avec Une Pompe De Filtration à Cartouche. Essentielle Pour La Propreté De L’eau, La Cartouche Filtrante S’installe Et S’entretient Simplement. Elle Contribue à Garder Le Spa Sans Saleté. La Cartouche De Filtre Se Nettoie à Plusieurs Reprises Au Jet D’eau. Mais Lorsque Celle-ci Reste Sale Ou Teintée, Il Est Temps De La Changer. Les Cartouches Endommagées Ou Encrassées Doivent être Remplacées Immédiatement Pour Ne Pas Détériorer La Pompe De Filtration.pour Vous Assurer Qualité Et Longévité, Nos Filtres Ne Sont Pas En Papier Mais En Polypropylène.caractéristiques Détaillées :dimensions : ø11,5x8,6cmcompatible Avec Nos Spas Camaro (spa180inbk), Super Camaro (spa205inbk), Alpine 4 (spa160inat), Alpine 6 (spa185inat) Et Alpine 6 Delight (spadal6inat) , Silver Cloud 4 (spam11inat) Et Silver Cloud 4 Delight (spasc04rdat), Silver Cloud 6 (spam21inat) Et Silver Cloud 6 Delight (spasc06rdat) , Bliss 6 (spa304sqgy) Et Mono 6 (spascmo06)filtre à Baïonnette En Polypropylène 120 Plisfacile à Changerembout Antimicrobienplus Efficace, Grâce à Sa Structure Ingénieusepack De 2 Filtresinformation Complémentaire :la Compatibilité Avec D'autres Marques Que Notre Partenaire Mspa Ne Peut être Assurée. - Alice's Garden - Pack De Deux Filtres À Baïonnette V1 Pour Spa Mspa - Camaro, Super Camaro, Alpine 4 Et 6, Silver Cloud 4 Et 6, Bliss 6 Et Mono 6