Microsoft se prépare à une grande mise à jour de Windows axée sur le travail à distance

Après plusieurs semaines de rumeurs, Microsoft a confirmé que Windows 10 aura une version 21H1, qui est déjà disponible en version bêta et pourrait toucher tous les utilisateurs ce printemps.

Comme détaillé par John Cable, responsable du service et de la livraison Windows chez Microsoft, cette nouvelle mise à jour aura plusieurs nouveautés spécialement conçues pour les télétravailleurs.

Gestion informatique des équipes

Plus que des nouveautés en apparence ou en expérience utilisateur, les grands changements qu’apportera Windows 10 21H1 se concentreront sur le travail à distance.

Plusieurs des améliorations que Microsoft a implémentées dans cette version 21H1 permettront Les administrateurs informatiques peuvent mieux prendre en charge le travail à distance. Plus spécifiquement, vous bénéficierez d’améliorations des performances pour prendre en charge les scénarios de travail à distance dans le service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation (WMI) (GPSVC).

Mais en outre, Microsoft déploiera des améliorations aux performances de Windows Defender Application Guard, notamment optimisation des délais du scénario d’ouverture du document.

Selon Microsoft, il y avait un problème qui entraînait un retard d’une minute ou plus lors de l’ouverture d’un document Microsoft Defender Application Guard (WDAG) Office. Quelque chose qui a été corrigé, comme le fait qu’un conteneur WDAG utilisait presque 1 Go de mémoire (ensemble de travail) lorsque le conteneur était inactif.

Microsoft a également amélioré les performances de Robocopy lors de la copie de fichiers d’une taille totale supérieure à 400 Mo.

Prise en charge de la caméra externe

Microsoft rendra le système d’exploitation et sa fonction Windows Hello prend en charge plusieurs caméras, afin que l’utilisateur puisse déterminer ce qui est préféré lorsqu’il y a plusieurs caméras (externes et internes).

Cela signifie que même si l’utilisateur dispose d’une caméra externe, il pourra utiliser Windows Hello et les fonctionnalités de détection de visage, de la même manière que je l’utilisais sur les caméras intégrées de nombreux ordinateurs portables ou tout-en-un. . Pour le moment, Windows ne le permet pas, de sorte que les webcams externes ne fonctionnent pas correctement avec des appareils tels que la gamme Surface de Microsoft, qui ont également des caméras Windows Hello.

Exigences matérielles

Ces nouvelles fonctionnalités seront compatibles pour tous les utilisateurs, quelle que soit la machine qu’ils utilisent. Dans un article de blog sur la certification matérielle Windows, Microsoft déclare qu’il n’y a pas de nouvelles en ce qui concerne le programme de compatibilité matérielle Windows.

Par conséquent, Configuration matérielle prise en charge par Windows 10 21H1 ils sont identiques à la version 2004 du système d’exploitation.

De plus, l’entreprise s’assure que cette mise à jour 21H1 s’installera très rapidement, ainsi que des mises à jour mensuelles cumulatives pour Windows.

Sun Valley, le prochain épisode

Comme son nom l’indique, Windows 10 21H1 devrait toucher tous les utilisateurs au cours de ce premier semestre. En même temps, tout indique Microsoft fera une mise à jour encore plus importante Windows 10 tout au long de l’année.

Cette mise à jour majeure, connue sous le nom de Sun Valley, serait un rajeunissement visuel radical de Windows. Microsoft devrait fournir plus de détails sur ces modifications apportées à Windows lors d’un événement spécial dans les mois à venir.