Microsoft rachète Activision Blizzard : ajoute Call of Duty, Diablo et World of Warcraft à son catalogue

Jeux Microsoft, l’un des leaders du marché du jeu vidéo, a acquis ActivisionBlizzard, accord conclu par 68,7 milliards de dollars, étant l’un des plus gros achats de l’histoire de Microsoft, et devenant ainsi la « troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d’affaires, derrière seulement Tencent et Sony, selon les propres mots de l’entreprise.

Avec cette nouvelle signature, des titres comme Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Candy Crush, Diablo, Spyro, Crash Bandicoot, Hearthstone, Star Craft, Guitar Hero, parmi tant d’autres qui sont développés par cette société, ils seront ajoutés au catalogue de Microsoft et Xbox, dont on sait déjà que certains de ces jeux seront au service de Xbox Game Pass et PC Game Pass.

Cette nouvelle a fait sensation chez les joueurs du monde entier, car des jeux comme appel du devoir, développé par Activision, sont également publiés sur différentes plateformes telles que les consoles Sony, concurrence directe de Microsoft, cependant, phil spencer, directeur exécutif de l’entreprise, a assuré qu’il prévoyait de continuer à apporter son soutien et qu’il ne conserverait pas de contenu exclusif pour son entreprise.

Les joueurs du monde entier adorent les jeux Activision Blizzard […] ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu’ils veulent, pratiquement partout où ils veulent

Bien que la transaction soit toujours soumise à l’approbation des actionnaires d’Activision Blizzard, la transaction devrait être finalisée. fermé en 2023. Pendant ce temps, les deux sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante, jusqu’à ce que Microsoft soit informé directement que l’opération est terminée.