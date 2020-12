Microsoft publie son émulateur 64 bits tant attendu pour Windows on Arm

Microsoft rapproche enfin Windows sur ARM de la parité avec les processeurs X86 traditionnels. La société a publié un émulateur bêta qui permet aux ordinateurs portables comme sa Surface Pro X d’exécuter des applications X86 64 bits, mais avec des performances réduites.

La sortie de l’émulateur élimine théoriquement l’un des défis auxquels les ordinateurs portables Arm ont été confrontés: la compatibilité. La plupart des ordinateurs exécutent des versions 64 bits des applications populaires, simplement parce qu’elles peuvent gérer quatre fois la mémoire d’une ancienne application 32 bits. Avec l’émulateur, ces ordinateurs portables Arm exécuteront finalement et théoriquement toutes les applications Windows auxquelles ils n’avaient pas pu auparavant, y compris les jeux populaires.

«Lorsque nous avons lancé Windows 10 sur ARM pour la première fois à la fin de 2017, la longue traîne d’applications dont les clients avaient besoin était dominée par les applications x86 32 bits uniquement, nous avons donc concentré nos efforts sur la création d’un émulateur x86 capable d’exécuter le vaste écosystème d’applications Windows. de manière transparente et transparente », a écrit Hari Pulapaka, responsable du programme du groupe de partenaires Microsoft, dans un article de blog. «Au fil du temps, l’écosystème s’est davantage orienté vers des applications x64 64 bits uniquement et nous avons entendu les commentaires selon lesquels les clients aimeraient voir ces applications x64 s’exécuter sur ARM64.»

La capacité d’émulation fait partie de Windows Insider Build 21277, qui a été publié jeudi soir. Il fait partie du Dev Channel, ce qui signifie que le code ne sera peut-être jamais déployé auprès du grand public, même si, étant donné son importance, sa publication est très probable.

Fait intéressant, seuls trois ordinateurs portables Windows on Arm – le Samsung Galaxy Book S, le Lenovo Flex 5G et le propre Surface Pro X de Microsoft – ont des pilotes publiés par Microsoft pour exécuter l’émulateur bêta. Les liens vers ces pilotes se trouvent dans le billet de blog.

L’installation de l’émulateur nécessite quelques ajustements, au-delà du simple fait d’appartenir au programme Windows Insider. Un article de blog décrivant le processus indiquait que les utilisateurs devront d’abord installer une version préliminaire du pilote graphique utilisé par la famille Qualcomm Snapdragon et les cœurs graphiques Adreno qui alimentent Windows sur Arm. Après cela, les utilisateurs devront installer une version préliminaire du redistribuable ARM64 C ++. Heureusement, ces étapes ne seront pas nécessaires dans les futures versions, a déclaré Microsoft.

Malheureusement, même la version préliminaire d’Insider ne fournira pas une compatibilité totale. « Certaines des applications que vous essayez d’exécuter en émulation peuvent ne pas fonctionner au départ », a averti Microsoft. Parce que cet émulateur doit traduire les instructions, les performances seront un peu plus lentes qu’avec un processeur X86. Microsoft a déclaré que la compatibilité et les performances s’amélioreraient avec le temps.

La nouvelle version de Microsoft inclut également la prise en charge d’Unicode emoji 12.1 et 13.0 et apporte une petite modification à la disposition du menu Démarrer: si un dossier du menu Démarrer ne contient qu’un seul élément, tel qu’une application, il affichera uniquement cet élément à la place. Mais la grande nouvelle ici est que finalement, un ordinateur portable Windows on Arm peut exécuter toutes les applications qu’une puce X86 peut. Désormais, ces ordinateurs portables doivent augmenter considérablement leurs performances pour avoir une chance de rivaliser avec le M1 d’Apple.

