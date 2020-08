Microsoft proposera son service Xbox All Access dans plus de pays cette année

Microsoft a toujours fait preuve d’une politique claire consistant à essayer d’atteindre le plus grand nombre de joueurs possible, et cela implique bien sûr d’accorder aux joueurs autant de facilités que possible. C’est là que ça entre en jeu Accès illimité Xbox, un service que l’entreprise propose dans certains pays et qui fonctionne de manière très similaire aux opérateurs de téléphonie mobile.

En échange d’un abonnement mensuel, Xbox All Access offre une Xbox One, 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate et la possibilité de passer à la Xbox Series X à son arrivée en novembre. Ce service est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais nous savons maintenant que atteindra plus de pays dans le reste de 2020.

Microsoft apportera Xbox All Access à plus de pays européens

Comme nous pouvons le lire dans un article de Bloomberg, Microsoft prévoit que sa Xbox All Access atteindra trois fois plus de pays avant la fin de cette année, ce qui aidera sans aucun doute les ventes de l’entreprise à augmenter considérablement:

Cet automne, Microsoft triplera le nombre de pays dans lesquels il vend ce qu’il appelle Xbox All Access, qui offre aux clients une nouvelle console et un abonnement Game Pass pour un tarif mensuel qui est actuellement de 20 € à 25 €, similaire au contrats de téléphonie mobile qui vous donnent périodiquement un nouveau téléphone. La société affirme que les accords avec Walmart Inc. et Target Corp. aideront à stimuler les ventes de Xbox All Access.

Cet abonnement est le plus intéressant, et grâce à cette nouvelle politique Microsoft Xbox All Access atteindra plus de pays européens, avec de grandes possibilités que l’Espagne fait partie des élus. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre, et de Generation Xbox, nous vous dirons toutes les actualités de cette Xbox All Access.