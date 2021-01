Microsoft propose aux utilisateurs des fonctions Dualsense sur Xbox Series X

C’est généralement l’inverse, mais il semble que Microsoft essaie de déterminer si la technologie Dualsense sur Xbox Series X en vaut la peine.

Quand quelqu’un fait quelque chose de mal, les gens lui sautent dessus. Nous le savons déjà. Mais lorsque vous faites les choses correctement, vous obtenez rarement la même couverture. Cependant, dans l’ombre et en arrière-plan des équipes de développement et de marketing, il y a souvent des questions que personne n’ose poser ouvertement. Parmi eux, celui que Microsoft semble faire à ses utilisateurs. Et il semble que nous pourrions voir quelque chose de similaire à Dualsense sur Xbox Series X.

C’est vrai et vrai que la manette PlayStation 5 est vraiment innovante. Ses fonctions, telles que la technologie haptique ou les déclencheurs adaptatifs, ont ravi les joueurs qui ont pris l’une des consoles. Cependant, les efforts des Américains sont allés dans d’autres directions. Ainsi, malgré une bonne maîtrise, par rapport à la génération précédente les choses n’ont pas beaucoup changé.

C’est peut-être pourquoi Microsoft a envoyé une enquête aux utilisateurs de la Xbox Series S | X pour savoir comment leur expérience s’est déroulée. C’est quelque chose d’assez courant dans les entreprises. Nintendo le fait tous les deux fois trois et vous donne des points d’argent dont vous ne savez pas vraiment s’ils sont bons à quoi que ce soit. Mais ce qui est drôle, c’est qu’à un moment donné de l’enquête, il pose directement des questions sur les goûts de la commande.

Il se demande littéralement si nous sommes « conscients des fonctionnalités du contrôleur PlayStation » et si nous « aimerions qu’elles soient sur le contrôleur fourni avec la console. [Xbox Series S|X]».

Évidemment, cela ne signifie pas que l’entreprise va modifier la commande. C’est très peu probable. Mais vu sa trajectoire et après avoir testé les commandes Elite de la société, il semble plus probable qu’elle intégrera certaines fonctionnalités dans un nouveau contrôleur supposé « pro ».